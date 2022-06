“Te ne sei andato via troppo presto”. Maria De Filippi, un lutto difficile da superare: il messaggio struggente

Maria De Filippi ricorda Michele Merlo. A un anno esatto dalla scomparsa del giovane e talentuoso cantante ex Amici è stato organizzato un evento a lui dedicato. L’ex allievo ha lasciato un ricordo indelebile sia nel pubblico del talent show sia in tutti quelli che l’hanno conosciuto attraverso la sua musica, i suoi versi. Una morte prematura, giunta a 28 anni a causa di una leucemia fulminante e accompagnata dalle polemiche. Il papà infatti ha accusato il PS di Vergato perché inizialmente il malessere non era stato riconosciuto.

In ogni caso ad un anno dalla sua morte Maria De Filippi ha voluto ricordare Michele Merlo con queste parole: “Questo è il primo anniversario della morte di Michele. Volevo parlare a Katia e a Domenico per dire loro quanto sono vicina. Che il ricordo di Michele resterà sempre con me. I suoi silenzi, i suoi mezzi sorrisi, le sue smorfie… I suoi sguardi”.





Maria De Filippi e il ricordo di Michele Merlo

Poi Maria De Filippi ha ricordato alcuni momenti vissuti con Michele Merlo: “Mi ricordo che quando registravamo la puntata di sabato, lui stava lì, mi guardava e capiva perfettamente cosa avrei fatto, cosa avrei chiesto e dove sarei andata a parare. E quando succedeva, mi guardava prima e ci sorridevamo dopo. Perché lui mi guardava come dire: ‘Hai visto che ci ho azzeccato? Lo sapevo’”.

Il ricordo di Maria De Filippi di Michele Merlo è struggente: “E sapevo che lo sapeva. Il Serale è stato particolare quell’anno. Siamo stati tanto a parlare, io e lui, per una serie di vicissitudini accadute. E ho potuto conoscerlo ancora di più e più profondamente. So quanto era felice di cantare. So quanto la musica per lui è importante. E penso lo sia ancora. Io vi sono vicino. Gli ho voluto bene e gli voglio tutt’ora bene. E sappiate che non sarà mai un ricordo per me ma sempre una presenza. Un abbraccio a tutti voi“.

Oltre a Maria De Filippi anche Emma Marrone e Fabrizio Moro hanno inviato il loro saluto a Michele Merlo e ai suoi familiari. Il cantante romano ha detto: “Allora, so che oggi è un giorno dedicato al ricordo di Michele. Quindi ci tenevo a mandargli un saluto da qui. Ma soprattutto ci tengo a mandare un abbraccio a Katia e Domenico. E spero di conoscerci presto. Vi voglio bene anche da lontano, ciao“. Aka7even infine ha dedicato una canzone all’indimenticato amico.

