Andreas Muller, il ricordo per una persona morta, che era a lui molto cara, è più vivo che mai e nelle scorse ore ha voluto scrivere un messaggio davvero molto bello e allo stesso tempo straziante. Un dolore devastante, che ancora oggi non lo lascia nella maniera più assoluta. Lui, così come tante altre persone, sono costretta a convivere con questa sua assenza fisica e non è davvero semplice abituarsi, visto che il pensiero è sempre presente e non lo abbandona mai nonostante i giorni e i mesi trascorrano.

Andreas Muller ha fatto questo ricordo e questo messaggio per una persona morta a cui ci teneva moltissimo.





Andreas Muller, ricordo doloroso per Michele Merlo

Andreas Muller, il ricordo nei riguardi di una persona che non c’è più e che se n’è andata troppo presto è davvero fortissimo. Già ore dopo la sua morte aveva scritto questo messaggio, come ricordato dal sito Biccy: “In questi giorni cercavo in tutti i modi di ignorare la notizia. Non perché me ne fregassi, anzi, ma perché non volevo crederci. Vedere le tue foto ovunque in questi giorni ha riportato in me tanti ricordi, mi sembra ieri che passavamo le notti in hotel…a litigare per cazzate. Tanta forza per la famiglia”.

Dunque, Andreas Muller ha ricordato sui social il primo anniversario della scomparsa di Michele Merlo, morto nel giugno del 2021: “Se state venendo al tour di Aka7Even dovete sapere che in tutte le tappe sta dedicando un momento a Michele. E questo fin quando non sono iniziate le prove non lo sapevo. Ogni volta che sento cantare i suoi versi il corpo mi si gela. E oggi ad un anno dalla tua morte non posso che ricordarti qui. Ricordare che questa tragedia ha lasciato un segno”.

Infine, ha commentato: “Ovunque tu sia Miche io ti penso spesso e credo che nessuno mai sarà in grado di abituarsi a questo, specialmente la tua adorata famiglia. Sarei voluto essere con tutti gli altri ragazzi a Rosà per te oggi, ma sarò a Napoli con Luca e sarai anche tu lì con noi. Perché saremo lì anche noi per te. Ti abbraccio forte”.

