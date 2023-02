Maria De Filippi, look total black da urlo a C’è Posta per Te: il prezzo? Servono mesi di lavoro

C’è Posta per Te, l’outfit di Maria De Filippi. Elegante e di tendenza, il look total black conquista il pubblico. Per la messa in onda del programma, Queen Mary ha deciso di sfoggiare un capo di lusso di un noto marchio che la conduttrice sembra amare particolarmente. Ma il prezzo è proibitivo.

L’outfit di lusso di Maria De Filippi. Un noto marchio che la conduttrice sembra amare particolarmente oltre a quello di Louis Vuitton. Lo avrebbe scelto per diverse puntate di Tu sì que vales e di molte altre di Amici. E adesso anche davanti alle telecamere di C’è Poste per Te. Una scelta di lusso per l’outfit sfoggiato in puntata e una volta apppreso il prezzo rimarrete di sasso.

L’outfit di lusso di Maria De Filippi: il prezzo della giacca è proibitivo

Il capo firmato Alexander McQueen continua a fare breccia anche nel cuore del pubblico. Infatti l’elegante tailleur scuro ha ricevuto moltissimi apprezzamente anche sui social, dove i fan hanno commentato positivamente il look pur non perdendo di vista il prezzo da capogiro. Fisico perfetto, merito di un allenamento quotidiano: Maria De Filippi, 61 anni portati splendidamente e un gusto sempre originale per il vestiario. Questo, senza badare troppo alle spese, ovviamente.

Nello specifico ad attirare l’attenzione di tutti è stato l’elegante blazer nero di Alexander McQueen: la giacca sbottonata con sotto un elegante top di raso, tutto abbinato a pantaloni tono su tono e tacchi a spillo lucidi. Senza dimenticare i dettagli che arricchiscono e rendono il look ancora più originale, come i revers a lancia, la tasca a filetto sul petto e la chiusura frontale con bottone. Ma il vestiario di lusso ovviamente non può che avere un prezzo proibitivo. tenetevi forti.

L’outfit indossato da Maria De Filippi vanta un prezzo pari a ben 1.395 euro. Ma che la conduttrice sia appassionata di moda e che per questo non badi troppo alle spese, non sembra essere una novità. Un look sempre nuovo, che si alterna tra tubini bon ton, abiti smanicati, vestiario rock ma anche sportivo: Maria De Filippi, regina della televisione di italiana: la scelta anche nel vestiario sembra essere sempre la migliore.