“Sì Maria, è vero”. C’è Posta per Te, scoperta boom subito dopo la puntata

Maria De Filippi e C’è Posta per Te ancora padroni incontrastati del sabato della tv italiana, battuto ancora un volta Carlo Conti. A dare i dati è il sito DavideMaggio.it. Si legge come: nella serata di ieri, sabato 28 gennaio 2023, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:26 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.809.000 spettatori con uno share del 29.8%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 810.000 spettatori (4.1%) e F.B.I. International 675.000 spettatori (3.6%).



Su Italia1 la prima tv di Scarpette rosse e i 7 nani ha intrattenuto 816.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Città segrete sigla 1.094.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Schindler’s List totalizza un a.m. di 867.000 spettatori (5.3%). Su La7 True Lies ha registrato 445.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 281.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Il naufragio del Titanic – Nuove verità è seguito da 251.000 spettatori (1.3%).

Su Iris Il fuggitivo raggiunge 480.000 spettatori e il 2.6%. Su RaiPremium Che Dio ci Aiuti 7 sigla 206.000 spettatori (1.1%). La puntata di C’è Posta per Te è stata ricca di colpi di scena. Particolarmente seguita la storia di Valentina e Corrado con critiche feroci che sono piovute dal pubblico. Valentina e Corrado a C’è Posta Per Te non si sono ricongiunti: dopo le conversazioni della donna con un altro uomo, Corrado ha lasciato la moglie ma continua a vederla per rapporti intimi.



Nonostante i ripetuti incontri non intende perdonarla: l’uomo ha chiuso la busta, “Devo stare bene con me stesso, non mi fido”. Scrive un’utentre: “No ma dico, lo fate di proposito? Cercate casi umani in Sicilia tentando di farci sfigurare? O forse si dovrebbe vergognare chi cerca di far riappacificare una donna mentalmente abusata da un padre padrone?”.



E ancora: “Una donna che neanche può andare al cimitero a visitare le spoglie del padre? Che neanche può studiare perché “sono soldi buttati per una donna”? E Maria, presunta femminista, incoraggia questa porcheria? Mi spiace solo che sono costretta a sorbirmi questo programma per far compagnia a mia mamma”.