Ma quanto le piace a Maria di mettere in imbarazzo Sabrina? Tu sì que Vales, ci risiamo: Maria De Filippi e i messaggi privati di Sabrina Ferilli. Un siparietto tutto da ridere (per i telespettatori), un po’ meno per l’attrice romana. Tutto è iniziato quando la giudice del talent, ha rivelato che la cara amica le ha inviato dei messaggi vocali su WhatsApp con degli “ordini” e dei “comandi” sulla trasmissione. Non solo, per Maria quelle richieste li definisce “ordini” e “comandi”. Ma di cosa parliamo?

Ha modo di spiegarlo la De Filippi nel corso della puntata. Maria a un certo punto ha chiesto alla regia di fare ascoltare alcuni audio WhatsApp della Ferilli. La conduttrice ha quindi detto: “Una settimana fa Sabrina mi ha mandato dei vocali in cui mi ordina delle cose” afferma la conduttrice di C’è Posta per Te. “Ordino?!?” replica subito la Ferilli. “Si, ordini relativi a questa trasmissione” prosegue De Filippi. “Ahhh, ordino…”, commenta l’attrice.

Leggi anche: “Ci sposiamo l’anno prossimo”. Tu sì que Vales, emozione durante l’ultima puntata. E Gerry Scotti si emoziona





Maria De Filippi e i messaggi privati di Sabrina Ferilli

“Allora ho girato tutti questi messaggi WhatsApp alla regia in modo che sentano e che faranno da anticipazione al numero che ti sei preparata. “Ma guarda un po’, c’è da fare davvero attenzione a come parlo” replica la Ferilli ormai imbarazzata. A questo punto la regia manda il primo audio: “Grazie, se lo puoi comunicare alla trasmissione che io ho un numero di magia da fare”.

“Si tratta di una decina di minuti, se lo puoi comunicare tu cortesemente alla trasmissione così da poter mettere in scaletta il momento Ferilli. Grazie”, ha detto la Ferilli su WhatsApp alla De Filippi. A questo punto il siparietto si fa ancora più interessante e l’attrice ribatte: “Senti ma con chi dovrei parlare per avere un minimo di oggettistica per il mio numero di magia?”.

sabrina ferilli scioccata #tusiquevales pic.twitter.com/DVUgWi9Dwn — Sabrina Ferilli out of context (@FerilliOoc) October 1, 2022

Risate a non finire, soprattutto da parte di Maria e del pubblico, un po’ meno dalla Ferilli. Nel corso della puntata la giudice popolare è stata vessate anche dal solito piccolo disturbatore, Giovannino e alla fine è riuscita persino a fare il suo debutto come maga alla trasmissione. Bravi, tutti.

Leggi anche: “Da sentirsi male”. Tu sì que vales, Belen Rodriguez e il siparietto a luci rosse. Scena piccantissima