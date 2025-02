Uomini e Donne, si sa, è registrato dunque per i fan più accaniti è difficile rimanere spiazzati visto che le anticipazioni escono con largo anticipo. Si sapeva già, per esempio, che la nuova tronista avrebbe avuto vita breve nel programma di Maria De Filippi. Anzi, brevissima. Chiara Pompei, questo il suo nome, era stata chiamata a raccogliere l’eredità di Martina De Ioannon, che poco tempo fa ha scelto il suo compagno proprio in quello studio.

Anche Francesca Sorrentino ha già scelto e quindi fino a oggi, lunedì 24 febbraio, il pubblico era rimasto con Chiara e Gianmarco, ex corteggiatore non scelto da Martina, sul trono. Stagione incredibile finora, quella del trono classico. Già due tronisti, Alessio Pecorelli e Michele Longobardi, sono stati allontanati dal dating show per scorrettezze nei confronti del programma.

UeD, decisione storica: “Cancellato in tv”

Ma il percorso di Chiara, se è possibile, è finita anche peggio. Poco prima del suo debutto in tv (come detto le puntate sono registrate), era finita al centro delle polemiche in seguito alla segnalazione del suo ex ragazzo, Riccardo Sparacciari. E così lunedì pomeriggio Maria De Filippi ne ha parlato con Chiara e poi fatto entrare il suo ex.

Al centro dello studio, i due hanno avuto un confronto dove si sono rinfacciati le rispettive bugie e alla fine la conduttrice li ha liquidati, ma con molto garbo, invitandoli a chiarirsi fuori. Chiaramente ha fatto uscire anche i ragazzi arrivati per Chiara dal momento che il suo trono è chiuso.

Non chiuso ma addirittura cancellato dalla programmazione di Canale 5. Mai successo nella storia di Uomini e Donne. L’epilogo del trono più breve di sempre non è stato trasmesso in tv ma solo e in esclusiva sul sito Witty. Il team del dating show insieme a Mediaset ha infatti deciso di non trasmettere quanto accaduto in studio: una decisione storica.