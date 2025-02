“L’amore siamo noi”. Uomini e Donne, la coppia fuori a sorpresa: è stato un colpo di fulmine

Una coppia del trono over di Uomini e Donne ha lasciato il programma insieme, la notizia arriva dal sempre informatissimo Lorenzo Pugnaloni. Pugnaloni che nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sé per le parole su Roberta Di Padua e Alessandro, dati in crisi. A domanda diretta di un follower che gli chiedeva notizie in merito alla coppia, ha lasciato intendere non solo che i due fossero in piena crisi ma anche che fossero pronti per partecipare nel parterre del Trono Over tra dame e cavalieri.

Erano stati poi i diretti interessati a rompere il silenzio. O meglio, avevano smentito questa notizia con foto e Storie che raccontano l’opposto. Tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza le cose procedono più che bene come mostrato dagli scatti che arrivano dalla vacanza ai piedi del Vesuvio che si sono regalati a San Valentino, la festa degli innamorati.





Uomini e Donne, coppia del trono over esce insieme dallo studio

Dubbi, invece, non ci sono per Claudia e Giorgio “che – racconta Pugnaloni – sono usciti insieme dal programma per approfondire la conoscenza al di fuori e vedersi lontano dalle telecamere. Sabrina decide di scrivere una lettera a Giuseppe e non si capacita del motivo per il quale il cavaliere abbia deciso di chiudere con lei. Stasera usciranno per chiarirsi e parlare un po’”.

“Sabrina voleva lasciare lo studio, poi ha ballato con Giuseppe ed ha cambiato idea. Dopo che Margherita è intervenuta su qualcuno al centro studio Gianni si è scagliato contro di lei dicendo: “Proprio tu parli che sei uscita con due uomini contemporaneamente!“. E Morena in quel momento ha applaudito. Non c’è stato un vero e proprio scontro tra le due ma è palese “l’astio” che ancora regna. Centro studio di Gemma Galgani, scendono i due corteggiatori che sta conoscendo”.

Con uno si vede l’esterna, si chiama Valter ed è un musicista. Sono usciti una sera ma non è scattato nulla fra loro. Lui afferma che non le è piaciuta per niente. Nel parterre è tornata (o meglio, è rimasta) Giulia, che era scesa per Giorgio. Barbara De Santi ha interrotto la conoscenza con il cavaliere con cui si stava sentendo. Per Agnese De Pasquale sono scesi due uomini e li ha tenuti.