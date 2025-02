Momento clamoroso a Uomini e Donne nella puntata trasmessa nel pomeriggio del 17 febbraio su Canale 5. Maria De Filippi e le altre persone presenti in studio sono rimaste stupefatte, quando una delle protagoniste del dating show è parsa veramente in grande confusione. Ha fatto il suo ingresso, è partito il jingle e poi è successo qualcosa di imprevedibile.

Le immagini tratte da Uomini e Donne sono diventate sui social più che virali. Questa protagonista ha commesso una vera e propria gaffe davanti a tutti. Una brutta figura, ovviamente involontaria, che ha fatto sorridere la conduttrice, il pubblico in studio e pure i telespettatori da casa.

Uomini e Donne, protagonista fa una gaffe in studio

Praticamente questa protagonista di Uomini e Donne ha sbagliato l’ingresso, infatti non ha fatto le scale in maniera corretta e ha preso l’uscita invece di scendere regolarmente in studio. Stupore e risate nel parterre, con Maria che si è alzata per capire la situazione e poi le ha detto: “Non ti preoccupare“. Gli opinionisti ci hanno scherzato subito su, puntando l’attenzione sul fatto che lei fosse un po’ troppo distratta.

A sbagliare è stata la nuova dama, arrivata per corteggiare il cavaliere Alessio Pili Stella. Gianni Sperti le ha detto: “Se ne stava andando nell’altro studio”. Poi Tina Cipollari ha aggiunto: “Molto bella, ma un po’ sbadata“. Successivamente la situazione è tornata serena e lei ha potuto presentarsi senza ulteriori problemi.

NO RAGAZZI MI STO SENTENDO MALE LEI VOLEVA GIÀ SCAPPARE #uominiedonne pic.twitter.com/NWckPhBDAg — giada 𝒄𝒐𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒆𝒓𝒂🪽 (@ovunquetusiaaa) February 17, 2025

Lei, che si chiama Naomi, si è presentata così: “Ho 33 anni e vivo a Como. Ti ho notato perchè hai carattere. A me piacciono le persone così, che si espongono. Sei ovviamente un bell’uomo. Mi hai colpito e sono qua per conoscerti”. Ma il cavaliere ha preferito non farla restare.