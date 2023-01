“Ma perché lo fai?!”. C’è Posta per Te, clamoroso Maria De Filippi: ribalta la storia di Alessandro

Maria De Filippi interviene a C’è Posta per Te. Ormai per molti italiani l’appuntamento televisivo del sabato sera è diventato imperidibile, merito anche della padrona di casa che dimostra di avere un’empatia fuori dal comune. Avrebbe messo in campo ogni sua abilità per riuscire a salvare il rapporto tra madre e figli.

Maria De Filippi interviene a C’è Posta per Te e salva la situazione. La storia è quella di mamma Mariella, giunta in studio con il figlio Salvatore. Dall’altra parte della busta Alessandro, che la donna non vede da circa 10 anni. Alessandro ha infatti deciso di allontanarsi dalla madre da quando ha saputo che Mariella avrebbe tradito il padre.

Maria De Filippi interviene a C’è Posta per Te e salva la situazione. Alessandro è tornato tra le braccia della madre

Le parole di Salvatore sono sopraggiunte per provare a convincere il fratello a tornare sui suoi passi: “Se penso a quello che ha fatto mia madre credo che lei abbia sbagliato, ma ho deciso di non rinunciare al rapporto con lei”, ma detto questo Alessandro non ha manifestato alcuna intenzione di aprire la busta per concedere alla madre un’altra possibilità. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha letteralmente fatto di tutto per ricucire quel rapporto. La conduttrice ha chiesto ad Alessandro se negli anni il padre avesse avuto altre relazioni: “Non l’ho mai visto con un’altra donna accanto”, sarebbe stata la risposta di Alessandro: “Adesso mi è indifferente”, ha aggiunto ancora. Non si sarebbe comunque data per vinta Maria De Filippi che ha invitato il giovane a riflettere su questo aspetto: “Non ti è indifferente, perché se lei ti chiama tu non le rispondi e decidi di non risponderle. E poi guardi i suoi post sui social e perché non le parli?”.

La risposta di Alessandro: “Perché non ho voglia di parlare con lei”, che ha proseguito: “Non tolleravo il tradimento, come ha tradito mio padre ha tradito anche noi, andandosene senza spiegare niente. Noi dovevamo sapere”. Maria De Filippi è ulteriormente intervenuta: “Papà dicendovi del tradimento metteva mamma in una situazione non bella, sei d’accordo? E se lei non lo amava più cosa doveva fare?”, ma Alessandro ha ribattuto: “Lei sapeva che non tolleravo il tradimento”. Maria non si è data per vinta e ha così convinto Alessandro ad aprire la busta, riuscendoci. Queste le sue parole.

“Questo discorso è il frutto di una rabbia che tuo padre non ha più, tanto che ora hanno un rapporto normale e festeggiano il compleanno insieme per fare in modo che ci sia anche tu. Lo dico per cercare di spiegarti che tuo padre è andato avanti, tu sentendoti tradito hai tolto l’opportunità a tua madre di volerti bene. E perché per un’impuntatura di quando avevi 15 anni devi toglierti una persona che ti vuole bene? Non puoi essere di coccio sulle stro***te, ti togli una nonna per tuo figlio, una donna che se stai male puoi chiamare. E quando starà male lei tu penserai perché non le ho risposto. Ma perché devi toglierti questo? Dieci anni di punizione? Una vita di punizione? Ma perché?”.