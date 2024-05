Finale di Amici 23, arriva il messaggio di Pier Silvio Berlusconi per Maria De Filippi. L’amministratore delegato di Mediaset ha scritto una lettera pubblica alla famosa conduttrice il giorno dopo dell’ultima puntata del talent show andata in onda il 18 maggio 2024. È la prima volta che il numero uno dell’azienda del Biscione compie una mossa del genere nei confronti di una trasmissione televisiva e di chi la conduce. La notizia ha sorpreso tutto il mondo dello spettacolo.

Sabato scorso è andata in archivio la 23esima edizione di Amici. La serata ha visto trionfare Sarah Toscano, per la cantante di 18 anni originaria di Vigevano è stato un vero trionfo. In finale erano arrivati altri cinque talenti oltre a Sarah: Mida, Petit, Holden, Marisol e Dustin. La puntata ha regalato grandissime emozioni al pubblico ed è risultata una delle finali più seguite della storia del talent show di Canale 5, con share del 31,8% (4.484.000 spettatori).

“Una finale da record per l’edizione 2024 di Amici di Maria”. Inizia così la nota firmata da Pier Silvio Berlusconi: “Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. Amici è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano. – si legge ancora nel comunicato scritto da Berlusconi – Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Mediaset″.

Amici 23, messaggio a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi dopo la finale

La serata ha visto assegnare altri premi oltre a quella di vincitore. Le radio hanno premiato Holden, mentre a Petit è andato il premio Tim per la comunicazione. E ancora: premio della critica a Marisol Castellanos, premio Spirito libero a Dustin, a Mida invece è stato assegnato il premio Spotify.

I finalisti e altri ragazzi del talent show saranno impegnati nei prossimi mesi in una serie di attività promozionali. In particolare i cantanti. Per loro sono previsti concerti da Nord a Sud d’Italia, in club, teatri e centri commerciali. Per loro un primo banco di prova dopo la scuola di Amici. Per alcuni di loro già si parla di un possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

Superospite dell’ultima puntata di Amici 23 è stata Angelina Mango, alunna dell’edizione 22 di Amici e oggi già una big della musica italiana. La cantante de La Noia ha presentato il suo ultimo singolo intitolato “Melodrama” e ha cantato un medley dei suoi successi.