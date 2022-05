Una cosa che di certo ha messo tutti d’accordo, durante l’ultima puntata del serale di Amici, è stato senza dubio il vestito di Maria De Filippi. La padrona di casa infatti si è presentata con un vestito in pizzo viola prugna, un fatto insolito per chi fa il suo lavoro. È risaputo infatti che tra gli addetti ai lavori, il viola è considerato non molto fortunato in televisione. Il colore infatti richiama alcune funzioni religiose tra cui quelle dedicate ai defunti e non è ben visto davanti alle telecamere, soprattutto in termini di superstizione.

Da qualche tempo infatti è possibile vedere conduttori e ospiti con il viola indosso. Ora anche Maria De Filippi l’ha fatto. Ma non è finita, perché l’abito sfoggiato al Serale di Amici è anche un pezzo di sartoria davvero notevole. Il marchio dell’abito in pizzo di Amici è Valentino, e anche il prezzo non è per tutti. Si tratta di un capo in vendita al costo di 2.900 euro. Come in tanti avranno notato, si tratta di abito in pizzo floreale di Valentino.





Nella descrizione dello stesso si legge che è un capo in grado di valorizzare al massimo la silhouette di chi lo indossa. Neanche a parlare poi dell’eleganza che crea indosso a Maria De Filippi, raggiante durante l’ultima puntata del talent show. Sul web si trova anche con una cintura in vita in grado di valorizzare ancor di più il punto vita.

Si tratta di un vestito meraviglioso Made in Italy, composto di due tessuti: uno in lana e seta, l’altro in cotone, poliammide, elastan e viscosa. Ha una cerniera sul retro e il colore è denominato come “Ripe Plum”, dunque è un prugna. Durante la serata, sui social, è subito scattato il dilemma sul colore del vestito di Maria De Filippi: viola o nero?

Il vestito di Maria è viola o nero?#Amici21 pic.twitter.com/WYRJPgHld9 — 𝙎𝙤𝙣𝙤 𝙪𝙣𝙖 𝙛𝙤𝙘𝙖 𝙨𝙩𝙧𝙚𝙜𝙝𝙚𝙩𝙩𝙖 (@Raffa_moody) April 30, 2022

Nei primi minuti della puntata qualcuno ha faticato a vedere il reale colore dell’abito. Poco dopo, con qualche inquadratura in più, sotto luci diverse però è stato subito chiaro che fosse un viola prugna. Per Maria De Filippi non sono di certo mancati i complimenti. Centinai i commenti a riguardo che hanno incoronato la conduttrice “la meglio vestita della serata”. E brava Maria!

