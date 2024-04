“Devo dire una cosa a Maria”. Amici, le prime parole di Nicholas dopo l’uscita da Amici 23. Il ragazzo si affida ai social network per raccontare cosa gli passa per la testa dopo l’eliminazione dal talent show targato Maria De Filippi. Il ragazzo ha voluto dedicare un profondo pensiero alla regina di Canale 5 e i suoi fan si sono sciolti. Per chi non lo sapesse, Nicholas è stato costretto ad uscire sabato, durante la seconda puntata del Serale.“Eccomi si è concluso anche per me questo grandissimo viaggio”, scrive il ragazzo su Instagram.

“È stato lungo, difficile e a tratti sembrava impossibile, ma mi ha regalato tantissime emozioni, gioia, risate e insegnamenti. Amici è una famiglia vera e propria e la sua più grande forza è chi ci sta dietro, grandi professionisti, ma soprattutto grandissime persone. Non c’è mai stato un giorno in cui mi è mancato qualcosa, da un sostegno, da qualcosa di materiale, ad un sorriso e lo facevano 24h su 24h. Non ci sono parole per esprimere quello che ho vissuto, è inspiegabile e mi ha cambiato per sempre la vita e ne sarò sempre grato”, dice.





“Maria…”. Amici, le prime parole di Nicholas dopo l’uscita

Poi racconta Nicholas: “Volevo ringraziare la produzione e chiunque io abbia incontrato e mi abbia permesso di vivermi al meglio questi 6 mesi. Grazie Maria per le parole che hai speso per me, per tutto il tempo che mi hai ascoltato e per l’opportunità che mi hai dato e per questo non credo di poterti ringraziare abbastanza, ma davvero ne sono grato! Grazie a tutti i professionisti, mi avete sempre sostenuto in ogni momento, da quello peggiore quando sembrava che non potessi farcela ai piccoli traguardi che, grazie al vostro amore per quello che fate e per il modo in cui lo fate, abbiamo raggiunto insieme”.

E ancora Nicholas: “Ho appreso tantissimo da voi e ognuno mi ha lasciato qualcosa che non posso dimenticare. Siete delle persone incredibili e sono felice di avervi conosciuto! Devo ringraziare però due grandi persone che mi sono state vicine in ogni momento @francescoporcelluzzi__ sei stato veramente un maestro prezioso per me, oltre che un’ottima spalla e un posto sicuro! Grazie ancora! @elenadamario ballare al tuo fianco è stato incredibile e non dimenticherò mai quello che hai fatto per me!”.

Conclude poi Nicholas: “Hai sempre creduto in me fin dai primi momenti, e ci sei sempre stata quando ho avuto bisogno, ti devo tanto! Compagni di viaggio, vi ho amati, senza di voi non sarebbe mai stato lo stesso, vi ringrazierò sempre. Grazie ai prof che mi hanno permesso di entrare e rimanere nella scuola. Grazie a chi al di fuori mi ha sostenuto e ha speso belle parole, mi avete dato tanta forza per credere in me e per continuare ad inseguire il mio sogno”.

