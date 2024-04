Nell’ultima puntata di Amici 23 Giovanni e Nicholas sono stati eliminati. I due sono stati grandi amici, ma poi hanno avuto non pochi problemi e i loro rapporti si sono rovinati. Come ricordato dal sito Biccy, fu il primo guanto di sfida a far degenerare la situazione, visto che Giovanni parlò male dell’altro concorrente del talent show di Maria De Filippi.

Infatti, ad Amici 23 Giovanni disse a proposito di Nicholas: “Mi auguro che tu vinca se ci tieni così tanto. Hai detto che speri di farmi fare una figura di m***a. Io non lo direi mai alle spalle di un amico. Come se non bastasse hai detto che dimostrerai che quello che io ho imparato in anni si può fare in una settimane. Io al nostro rapporto davo tanto valore tu no. Che bella considerazione che hai di me”. Ma ora sarebbe successo qualcosa di importante.

Amici 23, cosa è successo tra Giovanni e Nicholas dopo la loro eliminazione

Prima che ad Amici 23 si consumasse l’eliminazione di entrambi i concorrenti, Giovanni ha fatto sapere che non Nicholas non c’era stata la tanto sperata pace. Ma nelle ultime ore è successa una cosa inaspettata, che ha lasciato tutti senza fiato. Proprio Giovanni ha compiuto un gesto clamoroso, anche se poco dopo il filmato pubblicato è stato cancellato.

Giovanni ha mostrato un video, nel quale lui e Nicholas erano presenti nella stessa stanza dell’hotel. Questo farebbe presupporre che abbiano chiarito e siano ritornati ad essere amici, anche se non ci sono le prove definitive dato che poi il filmato è stato eliminato. Non sappiamo la ragione di questo dietrofront, anche se il sito Biccy ha una spiegazione.

“Sono tornati”, è stato il commento dell’utente che ha diffuso le immagini dei due ballerini l’uno al fianco dell’altro. Si presume che Giovanni abbia cancellato il video per poi parlarne nell’ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin, quando potrebbe presentarsi assieme a Nicholas.