Colpo di scena di Marco Predolin, che dopo l’Isola dei Famosi ha deciso di fare un annuncio clamoroso. La sua esperienza nel reality show è stata molto breve, a causa di problemi di salute che non gli hanno permesso di rimanere nel programma su disposizione dei medici. Avrebbe voluto provarci, ma è stato stoppato dai dottori e nella seconda puntata ha salutato tutti definitivamente rientrando in Italia. Ora ha anche spiegato i motivi ufficiali dell’abbandono.

Marco Predolin, parlando della sua avventura all’Isola dei Famosi, ha detto che dopo essersi sottoposto ad alcuni esami del sangue, erano risultate cose non positive e non c’era possibilità che potesse proseguire a causa della malnutrizione provocata dall’avventura in Honduras. Poi ha anche detto: “Ho 72 anni, per godermi appieno l’Isola avrei dovuto parteciparvi 10 anni fa quando avevo energie, entusiasmo e aspettative diversi. Oggi mi sento realizzato nella professione di ristoratore e a distinguermi non è la voglia di apparire a ogni costo”.

Leggi anche: “Appena scoprirete di Cristina…”. Isola dei Famosi 2023, rivelazione choc sul suo passato





Marco Predolin, dopo l’Isola dei Famosi spiega perché si ritira dalla tv

Quindi, Marco Predolin ha voluto concentrarsi a 360 gradi sulla sua vita dopo l’Isola dei Famosi. E, parlando con Novella 2000, ha dato un suo giudizio anche su diversi naufraghi: “Con Corinne Cléry ci conosciamo da 30 anni, ma al di là di questo tra colleghi non ci si dovrebbe infliggere colpi bassi. Non arriva alla sufficienza nemmeno Fiore Argento, per quanto riguarda Cecchi Paone dissento dalla spettacolarizzazione di questo amore e leggo enfasi nelle loro effusioni”.

Predolin ha anche confessato che Helena Prestes è la concorrente che le piace di meno. Poi finalmente ha voluto rendere pubblica a Novella 2000 la motivazione, che l’ha spinto a dire addio al mondo della televisione: “Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità, dinamiche nelle quali in passato mi è capitato di trovarmi coinvolto. L’Isola è stata la mia ultima esperienza televisiva. La telecamera mi infonde una tensione con la quale non voglio più confrontarmi”.

Il conduttore Predolin è stato grande protagonista in televisione a M’ama non m’ama, Il gioco delle coppie, Miss Italia e Una rotonda sul mare. Nel 2004 era stato concorrente a La talpa, mentre nel 2017 aveva preso parte al Grande Fratello Vip. Ora l’ultima esperienza in tv all’Isola.