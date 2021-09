“Tutto rinviato”. Marco Liorni, la brutta voce cambia tutti i suoi piani: la decisione è inaspettata

Non ci sono buone notizie per il conduttore di ‘Reazione a catena’, Marco Liorni. L’ultima indiscrezione in ordine di tempo cambia tutto in maniera inaspettata e c’è sicuramente delusione nel pubblico, che si aspettava una decisione diversa. Sembrava tutto ormai sicuro e senza rischi particolari, invece è stata fatta una scelta che ha lasciato tutti di stucco. Difficile sapere se sarà lui in prima persona a chiarire tutto o se dovremo aspettare altre informazioni nei prossimi giorni.

Durante una delle ultime puntate di ‘Reazione a catena’, un gesto dei concorrenti ha fatto andare fuori di testa il conduttore Marco Liorni che ‘ha lasciato’ lo studio. Fingendo sdegno se n’è andato: “Lascio lo studio”. Dopo la piccola gag, il conduttore ha aiutato i concorrenti nella risposta da dare: “Ragazzi è una femmina”. E a quel punto, il concorrente Pietro indovina: “Asina”. Tripudio in studio. Nessuna rabbia particolare, ma un momento di show che ha divertito moltissimo i telespettatori.

Sembrava ormai imminente l’inizio di un’altra trasmissione che ha come conduttore Marco Liorni, ovvero ‘Italia Sì’. Qualcosa è andato non nel modo giusto ed è dunque stato deciso di posticipare il suo avvio. La gente non aspetta altro che il suo ritorno, ma dovrà attendere. E anche la collega Serena Autieri ha ricevuto una simile notizia, infatti il programma ‘Dedicato’ che andrà in onda il sabato pomeriggio è destinato a riaprire i battenti più tardi del previsto, generando malcontento.





A riferire tutto è stato il sito ‘Blastingnews’, che ha comunque appreso l’informazione da ‘CheTvfa’. Dunque, la prima puntata di ‘Italia Sì’ di Marco Liorni non dovrebbe più tenersi il prossimo 25 settembre. Il rinvio dovrebbe comunque essere di una sola settimana, quindi sette giorni più tardi si dovrebbe ripartire. Quindi, per vederlo all’opera occorrerà attendere ottobre. Non resta che aspettare ulteriori dettagli e comunicazioni per cercare di capire se queste voci saranno confermate.

Recentemente, due concorrenti di ‘Reazione a catena’ hanno messo insieme la definizione corretta: “È il presidente degli Stati Uniti”. Ma la risposta di Andrea ha spiazzato tutti: “Joe Biden (pronunciato come si scrive)”. Liorni, dopo un attimo di incredulità, lo ha corretto: “Biden (pronunciato correttamente Baiden). Comunque te la diamo buona lo stesso”. In tanti hanno criticato il concorrente sul web per quell’errore.