“Una parolaccia…”. Reazione a catena, imbarazzo in studio. Anche Marco Liorni senza parole

Marco Liorni, la risposta lascia tutti increduli. Accade tutto durante la diretta tv del quiz estivo. Resta senza parole persino il padrone di casa. Non è la prima volta che accade davanti alla risposta di un concorrente, e ovviamente non poteva mancare la cascata di commenti da parte dei fan. “Volgare”, tuonano contro i neo sfidanti in gara al cospetto delle campionesse Pignolette.

Dopo il tentativo di indovinare la parole “bidonata”, passando prima da “serenata” e poi “Limonata”, un altro momento indimenticabile di fronte alle telecamere del programma estivo Reazione a Catena condotto da Marco Liorni. Il conduttore è già reduce da una risposta che ha scatenato i fan, ricordate?

“Serenata, limonata… Mi viene da chiedervi, siete fidanzate voi due?” e su Twitter non potevano mancare i commenti: “Che intendeva Liorni con limonata?”, “Ha chiesto se sono fidanzate per limonata…”. Questo accadeva il 22 giugno, e a distanza di pochi giorni, un altro esilarante siparietto.





Le campionesse Pignolette contro gli sfidanti I Tre da Cento: questi gli schieramenti durante un quiz dai mille colpi di scena. E accade di nuovo, quando per indovinare una parola che inizia con la S e che sia legata al termine giostra, gli sfidanti si lanciano nella soluzione. “Seggiolino”, provano, e Marco Liorni interviene: “Utilizzato nei caroselli, come le chiamate voi quelle giostre?”.

Poi ecco arrivare in studio l’imbarazzo dopo l’esclamazione di Christian: “Calci in cu**”. Marco Liorni non poteva che restare spiazzato per qualche secondo per poi tentare di riprendere in mano la situazione e proseguire con disinvoltura la puntata. Ma il momento televisivo, per molti utenti, è diventato motivo di immediato confronto sui social, precisamente su Twitter. Per l’ennesima volta, Reazione a Catena, di nome e di fatto: gli utenti si scatenano: “Lo ha detto davvero?”, “Ha detto una parolaccia…”. Nel frattempo, però, la puntata si chiude con la vittorio dei Tre da Cento restati in corsa per portare a casa il bottino fino all’ultimo: ben 3.688 euro. Nulla da fare, eppure la puntata ha sicuramente lasciato il segno.