Solo belle notizie arrivano su Marco Liorni. La sua carriera da conduttore televisivo sta raggiungendo dei risultati straordinari grazie al suo programma Reazione a Catena. E sono due le informazioni giunte sul suo conto, che stanno facendo entusiasmare il pubblico. Già alla vigilia della stagione estiva in tanti erano sicuri e consapevoli che il suo successo fosse garantito, non a caso la Rai aveva voluto puntare fortemente sulle sue qualità professionali. E ora stanno venendo fuori news sempre più interessanti.

Qualche giorno fa Marco Liorni a Reazione a Catena ha avuto un momento di imbarazzo con un concorrente. Il siparietto in diretta tv davanti al pubblico di Reazione a Catena. Il padrone di casa avrebbe mostrato non poco disorientamento davanti al termine galaverna ed è stato questo lo spunto che ha innescato il botta e risposta tra Liorni ed Edoardo del trio I Batti Lei. “Che? Non ho capito, scusa”, ha replicato il conduttore. “Scusami l’ignoranza, non so che cosa sia”, e il concorrente: “Dovrebbe essere la brina che si forma sulle piante“.





Marco Liorni, Reazione a Catena va a gonfie vele e si allunga

Non può che essere soddisfatto Marco Liorni delle notizie che stanno uscendo fuori. La Rai è ovviamente al settimo cielo perché probabilmente Reazione a Catena sta andando anche oltre le aspettative, che erano già molto buone. Per questa ragione è stata confermata una decisione, che già era nell’aria da diverso tempo. A riferire tutto è stato il sito Gossip e Tv, che ha riportato anche i dati inerenti gli ascolti televisivi. Da parte del presentatore un vero e proprio capolavoro ineguagliabile.

Soffermandoci sugli ascolti televisivi, Reazione a Catena di Marco Liorni ha totalizzato nella giornata del 17 agosto 1 milione e 922mila telespettatori nella prima parte della trasmissione, con share del 19,43%, mentre la seconda ha raggiunto addirittura i 3 milioni e 23mila spettatori con uno share pari al 26%. Molto più deludente invece il risultato della concorrenza, infatti la puntata in replica di Avanti un altro di Paolo Bonolis non è andata oltre 1 milione e 136mila telespettatori e 1 milione e 491mila.

E inoltre la Rai ha disposto l’allungamento della durata di Reazione a Catena. Infatti, il programma di Marco Liorni non finirà con il termine della stagione estiva, ma continuerà fino al 30 ottobre. Partirà infatti il 31 ottobre L’Eredità con Flavio Insinna al comando, un rinvio che si è rivelato necessario visto il grande successo di Liorni.

“Che cosa hai detto?”. Reazione a Catena, Marco Liorni spiazzato dal concorrente non crede alle sue orecchie