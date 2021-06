Non poteva arrivare notizia migliore per Marco Liorni. Il bravo conduttore televisivo è alle prese con il quiz estivo ‘Reazione a Catena’, che sta ottenendo sempre risultati eccezionali, non a caso la Rai non ha avuto alcun dubbio a riconfermarlo al timone della trasmissione. E nelle ultime ore è giunta anche un’indiscrezione bomba, anche se manca per ora solamente l’ufficialità. Un momento indimenticabile per lui, che non potrà fare altro che ringraziare coloro che hanno permesso tutto questo.

Il suo pubblico è entusiasta della sua presenza nel piccolo schermo e fortunatamente non ci sono rischi di non rivederlo nei prossimi mesi. La sua crescita professionale è aumentata a dismisura e ora per lui si stanno aprendo delle porte importanti. Alcuni siti ben informati hanno infatti dato per scontato una novità importantissima per il presentatore della televisione pubblica. Una sorta di vera e propria promozione lavorativa, che gli avrà senz’altro fatto fare grandi salti di gioia.

Si era vociferato della possibilità che il programma di Marco Liorni, ‘Italia Sì’, potesse subire delle modifiche negative per lasciare spazio ad un’altra sua collega. Si era dunque parlato di un ridimensionamento nella prossima stagione televisiva, cosa che non avverrà. Infatti, Davide Maggio ha riferito che c’è stata una promozione e ‘BubinoBlog’ ha scritto ancora a conferma di questi rumor: “Andrà in onda in un orario diverso e il programma avrà un potenziamento”. Svelato anche il nuovo orario della messa in onda.





La trasmissione ‘Italia Sì’ di Marco Liorni non avrà variazioni negative e rispetterà un nuovo orario, infatti sarà trasmesso dalle ore 14 alle ore 16.40. Due ore e mezza di puntata, come succedeva prima, e nessuno stravolgimento all’orizzonte. Ovviamente questa notizia, se è stata colta con entusiasmo dal conduttore, non ha soddisfatto Caterina Balivo. La donna avrebbe dovuto prendere il posto il sabato pomeriggio se ci fosse stato un ridimensionamento, invece è costretta a rimanere decisamente delusa.

Nelle scorse ore si è materializzato un episodio inaspettato a ‘Reazione a Catena’. Marco Liorni ha detto Dante Alighieri scrisse..”, aspettando la risposta della concorrente, e per poi aggiungere: “La Divina Commedia! Son quelle cose che non ti vengono, proprio qui, quando servirebbe di più. Peccato!”. Figuraccia epica a Reazione a catena, insomma. E naturalmente la gaffe non è stata ignorata.