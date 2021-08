Colpo di scena improvviso a Reazione a Catena: il protagonista assoluto proprio lui, il bravissimo padrone di casa Marco Liorni che si emoziona davanti a tutti. Ma andiamo con ordine, perché durante l’ultima puntata a spuntarla, sono le sfidanti Trottole che battono all’intesa vincente le ex campionesse Scoppiettine. Ma durante la catena musicale, avviene qualcosa di mai successo prima: le Trottole indovinano la canzone misteriosa, Hey Jude dei Beatles e sugli schermi parte il video di una delle esibizioni della band inglese.

In studio, si scatenano tutti a cantare. Poi la telecamera torna sul conduttore Marco Liorni, visibilmente commosso: “Scusate mi sto commuovendo. Ringrazio la nostra collaboratrice che trova questi video. Un brano stupendo scritto da Paul McCartney per il figlio di John Lennon”. Ma cosa è successo? Nessuno lo sa con certezza e Marco Liorni non lo spiega. Poco dopo il momento di emozione, si prosegue nel gioco. Le Trottole indovinano tutta l’ultima catena, arrivando alla fase finale con il super tesoretto di 131mila euro.

I complimenti di Liorni: “Era tanto che non succedeva”. Purtroppo le neo campionesse non riescono a indovinare l’ultima parola e il gioco finisce così. Ma tutti sui social si chiedono: “Scusate, ma perché Marco Liorni si è commosso?”. E qualcun altro dice: “Pensate quanto è importante quella canzone per lui…”. “Probabilmente – afferma qualcuno – ha a che vedere con il suo primo figlio”.





Il presentatore ha tre eredi, il suo primogenito si chiama Nicolò Liorni ed è nato da un matrimonio di cui si conosce poco e nulla. Il ragazzo ha circa vent’anni e studia all’università. Con il padre ha avuto un rapporto conflittuale: i due, da circa un anno, hanno recuperato ed ora dialogano molto.

Le altre due figlie si chiamano Emma e Viola. Sono nate dall’amore con l’attuale moglie Giovanna Astolfi. La coppia è insieme da molti anni e si è sposata solo nel 2014 negli Stati Uniti. Marco Liorni ha tenuto nascosto il suo matrimonio fino all’anno seguente.