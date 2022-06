Marco Cucolo e Luca Daffrè all’Isola dei Famosi. Vi starete chiedendo per quale ragione stiamo parlando di loro due insieme, ma dietro tutto questo c’è un gesto che avrebbe commesso Luca nei confronti del compagno di Lory Del Santo. Anzi, per essere più precisi, il naufrago lo avrebbe fatto quando ormai Marco era fuori dai giochi. Gli utenti, che osservano attentamente ogni minimo particolare, hanno criticato aspramente questo atteggiamento e lo hanno subito sottolineato online.

A breve vi diremo tutto su Marco Cucolo e Luca Daffrè dell’Isola dei Famosi. Innanzitutto, bisogna dire che Gennaro Auletto ha fornito qualche dettaglio in più sui motivi del ritiro del partner di Lory: “Oggi ci sono rimasto male quando è arrivato il comunicato. Sapevamo che stava male, questo sì. Lui di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. Si lamentava molto e aveva dei dolori. Mi chiamava e mi sono andato per stargli accanto. Rimetteva e aveva problemi di stomaco. Ha vomitato molto e io gli sono stato vicino“.





Marco Cucolo e Luca Daffrè, all’Isola dei Famosi brutto gesto di Luca

Marco Cucolo e Luca Daffrè, all’Isola dei Famosi non è da escludere un faccia a faccia nella prossima puntata se dovessero essere confermate queste indiscrezioni. Quando è stato comunicato ai naufraghi il ritiro del compagno di Lory Del Santo, pare che il concorrente non abbia avuto una reazione molto positiva. In tanti su Twitter hanno puntato il dito contro Luca e le polemiche sembrano che siano destinate a proseguire ancora a lungo. Andiamo a vedere cosa hanno detto alcuni telespettatori.

Queste alcune delle reazioni degli internauti su quello che avrebbe fatto Luca a Marco all’Isola dei Famosi: “Sto guardando ora e mi ha fatto schifo vedere Daffrè sorridere e gongolare alla notizia che Cucolo è uscito per problemi di salute. Buttiamolo fuori alla prima occasione”, “Quando leggevano il comunicato ha sorriso due volte come se fosse contento di essersi liberato di un avversario in più. Quando tutti hanno iniziato a dire che erano dispiaciuti per lui e per la sua salute, allora anche lui ha fatto la parte del finto dispiaciuto…”.

Sto guardando ora il 55 e mi ha fatto schifo vedere Daffrè sorridere e gongolare alla notizia che Cucolo è uscito per problemi di salute. Buttiamolo fuori alla prima occasione #isola — Simo Bts Army (@SimoBtsArmy) June 9, 2022

Quando leggevano il comunicato ha sorriso due volte come se fosse contento di essersi liberato di un avversario in più. Quando tutti hanno iniziato a dire che erano dispiaciuti per lui e per la sua salute, allora anche lui ha fatto la parte del finto dispiaciuto… — Simo Bts Army (@SimoBtsArmy) June 9, 2022

Poi altri ancora hanno aggiunto: “E fa bene cosa gliene deve fregare? È un avversario in meno lì è il gioco dove è Vita mia Morte tua”, “Si può gioire se un avversario esce al televoto o perché ha perso una sfida, ma sorridere a una persona che sta male non è stato proprio un bel gesto”, “Forse l’unico davvero dispiaciuto è Gennaro”. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

“Vuoi essere il mio toy boy?”. Carmen Di Pietro, proposta clamorosa al naufrago. Pubblico incredulo