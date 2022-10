Il caso Bellavia è sempre d’attualità al GF Vip 7. Si tratta del concorrente uscito dalla Casa a causa di problemi legati alla sua salute mentale. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ne ha parlato anche con gli altri concorrenti, ma il suo grido d’aiuto non è stato ascoltato. Per questa vicenda è stata squalificata Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci è stato eliminato in un televoto flash. Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Marco Bellavia di potersi rivolgere ai suoi ex coinquilini.

Quindi ha scritto una lunga lettera in cui ha spiegato il motivo della sua richiesta di aiuto: “Il mio dolore, la mia richiesta d’aiuto. Volevo lanciare un messaggio quello che solo condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante. Ho capito, anche grazie al vostro disagio di essere riuscito in qualcosa di grande: mettere a disposizione di chi ci guardava la mia esperienza di vita, le mie debolezze, i miei stessi demoni. Volevo lanciare il messaggio: quello che solo insieme si può soffrire di meno, solo condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante e insopportabile. Alcuni di voi erano imbarazzati, altri pietrificati e altri ancora indifferenti”, ha detto Marco Bellavia.

Marco Bellavia torna al GF Vip 7 nella puntata di giovedì 20 ottobre

Poi Marco Bellavia è nuovamente apparso al GF Vip, questa volta in video, e ha raccontato dell’affetto di cui è stato circondato una volta uscito dalla Casa: “Ed è davvero fuori dalla norma, questo non mi accadeva da anni. La gente mi vuole bene e questo mi ha davvero stupito perché non mi sarei mai immaginato che tutto quello che ho fatto lì dentro, involontariamente ha aiutato tante persone ad aprire una porta verso un problema che in realtà esiste da sempre, ma pochi ne hanno parlato”.

Il desiderio di Marco Bellavia è quello di tornare al GF Vip di rivedere faccia a faccia i suoi ex compagni d’avventura. Auspicio che si dovrebbe concretizzare nella puntata di giovedì 20 ottobre. Stando a quanto scrive TvBlog, l’ex conduttore sarà ospite nello studio del reality. Si lascerà intervistare da Alfonso Signorini: un lungo faccia a faccia durante il quale verranno svelati segreti, dettagli, retroscena di tutto quello che l’ex gieffino ha vissuto prima, durante e dopo la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Per gli autori della trasmissione si tratta anche di un modo per tornare a conquistare il pubblico delle serate del giovedì sera, dal momento che fino ad ora le puntate del GF Vip sono state battute dalla fiction “Imma Tataranni”. Inoltre da giovedì 20 il reality dovrà vedersela con un’altra serie, Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso con protagonista Massimiliano Gallo. Un prodotto tutto nuovo che Mediaset vuole contrastare puntando appunto sul tanto chiacchierato caso di Marco Bellavia.