Mara Venier continua a prendersi cura di lei, dopo l’intervento ai denti andato male e che le ha causato una paresi facciale. Ha ammesso che sta facendo di tutto pe reagire e stare dunque meglio, anche se il percorso è pieno di insidie. Non dovrebbero però esserci problemi per settembre, quando ritornerà al timone del programma ‘Domenica In’ dopo la pausa estiva. La prima puntata è prevista per il 19 e ha annunciato che ci sarà una grossissima novità nella prossima stagione televisiva.

A proposito della sua salute, la conduttrice, rispondendo a un follower che le dice di vederla in forma, ha scritto: “No, sto ancora senza sensibilità ma reagisco. Devo”. Mara, intanto, si sta godendo la sua estate a Forte con il marito, Nicola Carraro, il nipotino e amici come Massimo Boldi e Christian De Sica. Ma è tempo già di programmare e di lavorare per farsi trovare pronta per il suo pubblico, che la aspetta a braccia aperte. E ciò che i telespettatori vedranno sarà un ritorno davvero importantissimo.

Negli ultimi due anni Mara Venier ha dovuto fare i conti con un mare di difficoltà a causa del rispetto delle regole anti-coronavirus. Stavolta spera che la fine del 2021 e l’anno prossimo possano essere caratterizzati da momenti decisamente più semplici con la presenza in studio di tantissimi ospiti. Ma, come detto, una grande novità c’è già ed è ormai ufficiale. Infatti, è stata proprio lei a confermarla durante il suo intervento al talk show ‘Gli incontri del principe di Viareggio, avvenuto qualche giorno fa.





Prima di annunciare chi sarà l’ospite fisso di ‘Domenica In’, Mara Venier ha spiegato come sarà strutturata la trasmissione: “La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid, come è stato in queste ultime due edizioni, ma non possiamo ignorare questo tema, anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura”. E poi ha svelato che sarà insieme a lei una persona che è già stata in passato nel programma, ovvero Don Antonio Mazzi, che avrà un compito specifico.

Mara Venier ha quindi dichiarato: “Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a Don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune con un vissuto particolare”. Sarà dato quindi spazio a questa parte importante, che sicuramente troverà consenso da parte del pubblico che sarà incollato davanti alla televisione.