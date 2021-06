Mara Venier ricoverata. Nei giorni scorsi la conduttrice di Domenica In tanto amata dal pubblico televisivo quanto da quello social ha subito un’operazione ai denti e si è immortalata su Instagram in compagnia di suo marito Nicola Carraro e dell’amatissimo nipote Claudio, subito dopo essere stata sottoposta all’intervento.

Si è mostrata ai fan durante la convalescenza con una borsa del ghiaccio sulla guancia per diminuire il dolore e a distanza di qualche giorno la “zia della tv” ha fatto il punto della situazione. “Anche oggi sto un po’ così, è un po’ gonfia. Si è trattato di un intervento lungo 7 ore”, ha spiegato Mara Venier ai follower. Si sentiva decisamente meglio ma nel frattempo i cuoricini e gli auguri di pronta guarigione sono arrivati a valanga.

Mara Venier ricoverata dopo l’intervento ai denti

Ma ora, stando a quanto riportato da Today, Mara Venier ha pubblicato su Instagram una Storia, poi rimossa dopo pochi minuti ma durata il tempo necessario di fare un screenshot poi pubblicato dal sito, in cui si vede che è al letto con una flebo, senza però parlare e dare altre spiegazioni. In camera è da sola ma già il fatto che abbia condiviso un breve video tranquillizza sulle sue condizioni di salute.







Il ricovero, ha appreso sempre Today dall’ufficio stampa di Mara Venier, è sempre legato all’operazione ai denti di pochi giorni fa. Probabilmente, aggiunge il sito, è subentrata qualche complicazione e c’è stato bisogno di tornare in clinica, ma almeno per il momento sembra confermata la prossima puntata di ‘Domenica In’, che andrà in onda il 6 giugno.

Grazie agli ottimi ascolti di questa stagione, la ‘Domenica In’ di Mara Venier è infatti stata allungata fino alla fine del mese e infatti l’ultima puntata prima della consueta pausa estiva è in programma domenica 27 giugno. Ma la conduttrice ci sarà o no nella prossima stagione? A quanto pare sì, la regina della domenica l’ha assicurato anche se inizialmente era decisa a lasciare per dedicarsi di più ai suoi affetti.