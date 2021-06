“Non posso nasconderlo”. Mara Venier, le prime parole dopo l’intervento: “Il trauma che ho subito”

Mara Venier, il racconto dopo una dura settimana. La conduttrice continua a lasciarsi apprezzare da tutti soprattutto per un carattere schietto e sincero. Con toni genuini Mara Venier si è rivolta al suo pubblico di Domenica In per rivolgere i ringraziamenti a quanti le hanno dimostrato affetto negli ultimi giorni, ovvero da quando ha avuto a che fare con un problema di salute.

Sembrava essere un ordinario dolore ai denti, poi si è rivelato qualcosa in più. La conduttrice e padrona di casa di Domenica In ha affrontato una dura settimana, ma il peggio sembra essere ormai passato. In apertura dell’appuntamento domenicale, Mara Venier ha rivolto i suoi ringraziamenti pubblici in diretta, informando i fan sulla situazione a operazione compiuta.

Si è operata lunedì scorso dopo il ricovero, ma nulla riesce a fermare l’energia e la grinta di Mara Venier, che durante la diretta tv su Rai1 ha voluto rivolgere a tutti un pensiero d’affetto: “Grazie a tutti, ho un rapporto con il pubblico e non riesco a nascondere niente. Ho difficoltà a parlare oggi, ma volevo essere qua”. Poi la padrona di casa di Domenica In ha aggiunto.





“Ho avuto una settimana difficile, sono stata operata due volte ai denti. Lunedì ho fatto un lungo intervento da un dentista qui a Roma, nei giorni successivi qualcosa non è andato bene e sono dovuta andare dal professor Valentino Valentini che ringrazio, un medico maxillofacciale del Policlinico Umberto I che mi ha operato venerdì per risolvere qualche problema”.

“Non so quanto tempo ci vorrà, ma per me era importante essere qua oggi e superare anche dal punto di vista psicologico un piccolo trauma che ho subito”. Ringraziamenti ai fan ma in particolar modo allo staff medico di Villa Margherita in cui è stata ricoverata. Con ironia, Mara Venier ha fatto sapere: “Giugno non mi porta bene, l’anno scorso avevo il piede rotto”. Poi la rassicurazione: “Voi non vi preoccupate se per caso non parlo più… è perché qualcosa può darmi fastidio. Tanto poi mi riprendo”.