“Nessuno mi assicura che guarirò”. Mara Venier delusa e preoccupata, l’amaro sfogo dopo i problemi di salute

La disavventura di Mara Venier ha preoccupato moltissimo i suoi fan. La paresi facciale che ha colpito la conduttrice dopo essersi sottoposta a un intervento ai denti è cosa nota. Era il 31 maggio scorso quando l’amata presentatrice si recò dal dentista per un intervento ai denti che si preannunciava semplice. Non fu così. “Doveva essere una cosa veloce – le parole di Mara – È stato un intervento di 8 ore. Sono tornata a casa distrutta”.

Dopo questa operazione Mara ha dovuto ricorrere ad un altro intervento per tentare di risolvere il problema. Nel frattempo il dentista del primo intervento è stato denunciato e Mara Venier si è sfogata così dopo la diffusione di alcune voci secondo lei non veritiere: “Il medico è stato denunciato…(non da me) hanno preso provvedimenti… diceva che ero ricoverata al policlinico (mai stata ricoverata)… ognuno è libero di dire il proprio pensiero sul vaccino ma nel mio caso è stato un impianto ai denti!! Lesione del nervo!!! Se ne parlerà nelle sedi adeguate…”.

Oggi Mara Venier torna a parlare della sua situazione. Presto, il 19 settembre, la conduttrice sarà di nuovo su Rai1 con il suo “Domenica In”, ma le sue condizioni non sono ottimali, anzi. In un’intervista a Gente zia Mara spiega: “Fatico a parlare, non sono messa benissimo”. Poi la frase che fa gelare il sangue a tutti i suoi fan: “Nessuno mi assicura che guarirò”. Davvero un messaggio triste per chi sperava di rivedere presto in forma l’amata presentatrice. La guarigione, se ci sarà, sarà lunga e difficoltosa.





Ormai sono passati quasi tre mesi da quel maledetto giorno in cui Mara Venier si è ritrovata con una paresi al viso. La conduttrice certo non si abbatte e continua a lottare per ritrovare al più presto la forma migliore. Ma non è una passeggiata: “La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione”.

Lo spirito e la determinazione non mancano a zia Mara che infatti afferma: “Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire. Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In”. Ma il rischio, a quanto pare, non c’è.