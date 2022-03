Mara Venier, che colpaccio. La soffiata dopo l’annuncio del clamoroso addio

Novità importantissima per la conduttrice televisiva Mara Venier. Ormai siamo in dirittura d’arrivo, infatti mancherebbe esclusivamente l’annuncio ufficiale della Rai. I vertici della tv pubblica italiana stanno lavorando alacremente e hanno deciso di puntare fortemente sulle performance professionali della donna. Ovviamente si è meritata tutto questo con il suo grande lavoro a ‘Domenica In’ e i telespettatori non vedono l’ora di poter assistere a questo evento bellissimo.

Mara Venier aveva invece fatto una denuncia social qualche giorno fa. Lei aveva pubblicato su Instagram una sua foto di questa campagna pubblicitaria fake, che recitava: “Problema di aumento di peso risolto dall’esperta italiana – Mara Venier condivide – ‘Mangia quello che vuoi e non limitarti’. Puoi accelerare il tuo metabolismo di 15 volte. Vuoi sapere come ho perso peso?”. Ma lei ha subito commentato: “Mai fatta pubblicità a questo prodotto, mai!! Questo è un fotomontaggio! Le mani non sono le mie!! Una truffa!!!”.





Il successo di Mara Venier è straordinario e c’è chi ritiene che possa continuare a condurre ‘Domenica In’ anche il prossimo anno, sebbene lei abbia già annunciato l’intenzione di dire addio. Ma ora la grande notizia fa riferimento ad un altro programma, decisamente nuovo, che vedrebbe come protagonista proprio lei. A svelare tutti i dettagli è stato il sito ‘Dagospia’, che è dunque riuscito in anteprima ad avere informazioni molto interessanti.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, Mara Venier potrebbe tornare molto presto protagonista in prima serata Rai. Le starebbero confezionando una trasmissione che si preannuncia molto bella e a quanto pare dall’alto stanno lavorando segretamente per perfezionare tutto in tempi brevi. Pare che insieme a lei possa esserci il regista Ferzan Ozpetek, che è un grandissimo amico della presentatrice. Svelato anche quando dovrebbe essere trasmesso e il probabile nome del programma.

Secondo ‘Dagospia’, la trasmissione di Mara Venier che andrebbe in onda in prima serata dovrebbe chiamarsi ‘A cena da Zia Mara’, anche se si tratterebbe di un titolo provvisorio e non definitivo. Andrebbe in onda il prossimo mese di maggio e durerebbe due puntate. Ora bisogna unicamente attendere le comunicazioni da parte della Rai e l’eventuale dichiarazione anche della diretta interessata.

