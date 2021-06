“Per me è difficile”. Mara Venier, lacrime in diretta. Il crollo improvviso a Domenica In

Si è infatti sottoposta ad un semplice intervento di routine ai denti per installare un impianto, ma non è andato tutto come previsto e ci sono state grosse complicazioni. Infatti, ha avuto una paresi facciale fortunatamente temporanea. E ora è arrivata la bellissima notizia.

Dopo le problematiche i nipoti le avevano mostrato grande affetto. Lei ha raccontato per filo e per segno ciò che le è successo. In tutti i casi ha continuato ad aggiornare attraverso le sue storie, dove alcuni giorni fa ha condiviso un breve video nel quale si vede una foto che la ritrae con i due nipoti, Giulio e Claudio, rispettivamente figli di Elisabetta e di Paolo. Ora, è arrivata una comunicazione che dà tanta speranza. Il peggio potrebbe essere stato finalmente messo alle spalle per sempre.

Anche tanti altri colleghi le hanno mostrato vicinanza, come il conduttore de La vita in diretta Alberto Matano. Con quest’ultimo lei ha anche pubblicato una foto insieme, scrivendo nella didascalia su Instagram: “Grazie Alberto, grazie a tutti voi amici di Instagram, ci vediamo presto”.





“Scusate se sono stata assente per un po’, ma sono stati giorni difficili. Volevo dirvi che io domenica però ci sarò lo stesso”, ha scritto Mara Venier per poi aggiungere: “Il problema però non è risolto. Parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora, spero di recuperarla presto, ma voglio tornare a Domenica In e finire questa edizione”. La situazione è in netto miglioramento, rispetto a qualche giorno fa quando aveva anche temuto gravi conseguenze, ma la convalescenza sta ugualmente proseguendo e domenica è tornata in televisione con la sua Domenica In.

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto e mi stanno dimostrando la loro vicinanza. Anche i miei amici, i colleghi”, ha detto emozionata Mara Venier, che non è giusta a trattenere le lacrime. “Scusatemi, vi chiedo scusa ma per me è veramente un momento difficile”.