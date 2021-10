“Sì, è vero. E sono pronta”. Mara Venier, notizia bomba sul suo conto. È il momento giusto

Mara Venier sta conducendo come sempre ‘Domenica In’ anche in questa stagione televisiva, ma stavolta siamo davvero vicini alla fine dei giochi. Salvo cambiamenti improvvisi, la conduttrice dovrebbe terminare l’esperienza con il programma Rai. Ma ovviamente non andrà mica in pensione, infatti è già uscita fuori una notizia bomba, che lei stessa ha praticamente confermato. Non lo ha mai fatto finora, ma sarebbe pronta a fiondarsi in un’avventura diversa. E il pubblico ne sarebbe felicissimo.

Recentemente si era soffermata sul suo rapporto con Francesca Fialdini: “Non risponderò perché non amo le polemiche. Le polemiche le fanno le altre nei miei confronti. Io non amo le polemiche. Parlo del mio lavoro e basta”. Quindi, non ci sarebbe un buon legame tra le due colleghe. Stavolta è intervenuta invece a ‘Diva e Donna’, dove innanzitutto ha voluto aggiornare sulle sue condizioni di salute dopo i tanti problemi avuti: “Ci vorrà molto tempo prima di riuscire a recuperare completamente”.

Mara Venier ha voluto anche svelare uno dei suoi più grandi sogni, tenuto finora nel cassetto. A ‘Domenica In’ vorrebbe una persona speciale in studio: “Vorrei tanto avere con me Papa Francesco, ma mi rendo conto che è un’idea impossibile. Non è che per forza deve venire lui in studio, vado io da lui”. E poi ha colto l’occasione di questa intervista per esprimere solidarietà a Loretta Goggi, costretta a lasciare i social dopo gli insulti: “Ma secondo me doveva rimanere e non darla vinta”.





Ma la risposta inaspettata di Mara Venier è arrivata quando ha parlato di futuro. Nel suo domani potrebbe infatti esserci la conduzione di un reality show: “Perché no, potrebbe essere divertente. Ne ho fatti tanti come opinionista e mi sono sempre divertita. Non lo escludo. Non amo però il puro intrattenimento, fateme parlà”. Staremo a vedere se dopo questa sua candidatura la Rai le proporrà davvero un reality. Ora testa a ‘Domenica In’, poi per il futuro tutte le porte sono aperte ad ogni possibilità.

Queste invece erano state le anticipazioni di Mara Venier su ‘Domenica In’: “parlare meno di Covid, la gente non ne può più. Penso che ora il pubblico desideri passare tre ore piacevoli lontano dalle pressioni psicologiche. Però devo tanto al tavolo in cui ho affrontato quei temi difficili, Mara lì è maturata”. Sarà quindi un’edizione più votata alla leggerezza. E finora l’ha confermato con le sue prime puntate.