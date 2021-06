Sono giorni molto complicati questi per Mara Venier. L’amatissima conduttrice Rai ha avuto un bruttissimo risveglio dopo un’operazione di routine ai denti. Mara ha avuto, infatti, una paresi facciale. Dopo le problematiche i nipoti le avevano mostrato grande affetto Mara Venier ha raccontato per filo e per segno ciò che le è successo. In ogni caso ha continuato ad aggiornare i fan attraverso le sue storie, dove alcuni giorni fa ha condiviso un breve video nel quale si vede una foto che la ritrae con i due nipoti, Giulio e Claudio.

Ora è arrivata una comunicazione che dà tanta speranza. In tanti le hanno mostrato vicinanza e affetto, compreso Alberto Matano e Mara ovviamente ha ringraziato tutti: “Grazie Alberto, grazie a tutti voi amici di Instagram, ci vediamo presto”. E proprio ieri, domenica 20 giugno, Mara Venier è tornata al timone del suo “Domenica In”. Non è stata una puntata come le altre. La conduttrice è molto provata e in più di un’occasione non è riuscita a trattenere le lacrime.

Nonostante tutte le difficoltà del caso Mara Venier si è dimostrata ancora una volta superba e nella gara degli ascolti ha fatto di nuovo colpo. D’altra parte il pubblico le è affezionatissimo e non ha fatto mancare il suo sostegno. Anche se si trattava della domenica che precede l’inizio dell’estate la seconda parte di Domenica In ha sfiorato, infatti il 20% di share.





In particolare durante la prima parte, nella quale Mara Venier ha ripercorso alcuni momenti di questi ultimi complicati giorni, lo share ha raggiunto il 18,78%. Due milioni e 680mila i telespettatori. È andata ancora meglio nella seconda parte, quando Domenica In ha ottenuto il 19,71% di share con due milioni e 524mila spettatori di media.

Proprio all’inizio della puntata, inoltre, Mara Venier ha ricevuto un saluto particolare da un collega. In collegamento Maurizio Costanzo ha salutato molto affettuosamente la conduttrice: “Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. Volevo anche dirti che ti saluta Maria che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere”. E Mara, che ha promesso di lottare con tutta sé stessa, non è riuscita a trattenere le lacrime. Che emozione!