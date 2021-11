“Come sto ora”. Mara Venier, prima la caduta in diretta poi l’ospedale: le sue condizioni

Mara Venier, riflettori ancora accesi sulla “Regina della domenica”. La conduttrice alle prese con un ennesimo piccolo incidente di percorso che la costringe a chiudere in anticipo la messa in onda dell’appuntamento domenicale. Un messaggio, però, sopraggiunge poco dopo l’accaduto per rassicurare tutti i fan, compreso il marito Nicola lontano dall’Italia.

Un selfie e un messaggio in cui Mara rassicura tutti: “Poteva andare peggio”. La conduttrice torna a casa con tanto di bernoccolo: “Grazie a tutti per i messaggi, poteva andare peggio. Sto bene #bernoccolo”, scrive poco dopo l’accaduto attraverso il profilo Instagram. Cascata di cuori e numerosi messaggi di affetto per la “Regina della domenica”. E non poteva mancare anche un messaggio indirizzato al marito Nicola.

“Sono caduta, voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Va tutto bene, Nicola. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali”. Si apprende su FanPage, che la conduttrice sarebbe stata portata in ospedale poco dopo: “La conduttrice è stata immediatamente trasportata in ospedale per un controllo medico. È stato un momento molto difficile ma che, al tempo stesso, ha dimostrato la grande professionalità e la disponibilità, la passione che Mara Venier mette da sempre nel suo lavoro“.





Pare che tutto sia accaduto proprio durante una pausa pubblicitaria. Una volta tornato il collegamento in studio e dopo aver lasciato momentaneamente la conduzione di Domenica In in mano a Pierpaolo Pratelli, Mara si è vista zoppicare, con tanto di fasciatura a piede e caviglia. Immancabile il ghiaccio sulla fronte per il bernoccolo.

E tra i numerosi gesti di affetto, non poteva passare inosservato quello di Christian De Sica: “Porca zozza, ma che te la tirano? Un bacio grande”, questo il commento da parte dell’amico e attore. Un messaggio che trovato la pronta risposta di Mara: “Lo penso anche io”. Ma la conduttrice è forte: “Io non mollo, mi devono abbattere”, ha affermato ironica poco dopo la caduta in puntata.