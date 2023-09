Mara Venier, un’altra puntata di Domenica In è andata. Tra gli ospiti anche Francesca Fagnani, che è in procinto di tornare in tv con la nuova stagione di Belve, in onda a partire da martedì 26 settembre su Rai 2. Per l’occasione la giornalista è stata ospite del programma di Rai1 e prima di entrare nei dettagli della sua trasmissione e della sua carriera, anche spazio alla vita privata. È infatti stato subito nominato dalla conduttrice Enrico Mentana, legato alla sua ospita da 10 anni.

E la zia Mara non si è fatta sfuggire l’occasione: “Quando ti sposi con Enrico Mentana?”, ha all’improvviso a un’imbarazzatissima Francesca Fagnani. Che, subito dopo, si è sentita ancora chiedere: “Tra un weekend con Enrico e uno con i vostri cagnolini, che scegli?”. Pronta, la replica: “I cani parlano meno”, ha detto ironicamente tra gli applausi del pubblico divertito. Pubblico che adora da sempre la Venier e nemmeno immagina una Domenica In senza di lei.

Mara Venier via da Domenica In: “Chi è il mio successore”

Ma dovrà iniziare a pensarci perché dopo tanti anni al timone di Domenica In, la popolare conduttrice potrebbe lasciare il programma. In una recente intervista, infatti, Mara Venier ha assicurato che questo sarà davvero il suo ultimo anno come padrona di casa: “Quest’anno sono 30 anni dalla mia prima ‘Domenica In’ e per l’occasione ho deciso di recuperare lo show itinerante. Il mio primo anno a ‘Domenica In’ si concluse proprio con 4 puntate itineranti”.

E ancora: “Ogni anno penso che sia l’ultimo e ogni anno poi va molto bene. Ma, come mi ha insegnato Renzo Arbore, bisogna lasciare quando si è in alto, non quando si cade. Io quest’anno davvero pensavo di non farla ma poi non ho saputo dire di no. Quest’anno però sarà il mio ultimo anno e non credo che tornerò indietro”. Quindi la riflessione sull’impegno con Domenica In (“10 mesi l’anno”) e il desiderio di voler stare “più vicino alla mia famiglia, che passi più tempo con mio marito Nicola che una parte dell’anno vive a Santo Domingo”.

Mara Venier ha indicato Alberto Matano come suo successore a #DomenicaIn.



Ma chi prenderà il suo posto? Qui la notizia, perché in un’intervista rilasciata al settimanale Gente Mara Venier ha detto che il suo successore a Domenica In potrebbe essere Alberto Matano. Ma questa è stata la reazione del re della Vita in diretta: “Io a Domenica In ? Ma non penso possa esistere Domenica In senza di lei. Se e quando Mara deciderò di smettere di farla dovrà essere per forza un altro programma“, si legge ancora sul magazine.