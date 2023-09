Incredibile colpo di scena su Annalisa, infatti la bravissima e bellissima cantante italiana ha soffiato il posto a una delle conduttrici televisive più amate. Una bella notizia per l’artista, che sta vivendo dei periodi indimenticabili. Anche quest’anno le sue canzoni sono diventate dei veri e propri tormentoni, infatti è stata artefice di successi straordinari con i singoli Mon Amour e Ragazza Sola per citarne praticamente solo due di queste.

Ma ora Annalisa punta in grande e ha deciso di fare anche altro, stavolta riguardante il piccolo schermo. La bella notizia è arrivata un po’ inaspettatamente, visto che era dato favorito l’altro nome della presentatrice e showgirl, che invece ha deciso di fare un clamoroso dietrofront. Si è inserita l’ex Amici ed è stata in grado di conquistare un ruolo importante. Andiamo a vedere cosa la aspetterà nelle prossime ore in televisione.

Annalisa, bella notizia: prende il posto della conduttrice e showgirl

Ebbene sì, possiamo subito dirvi che Annalisa ha ricevuto una bella notizia che proviene dagli ambienti della televisione pubblica. Nonostante Belen Rodriguez fosse ormai prossima a prendere parte a questo programma, ecco che l’ex di Stefano De Martino ha fatto marcia indietro e dunque è stata la cantante a sostituirla. Insieme all’artista di Savona ci sarà pure il collega Tedua, altro grande protagonista in questo 2023.

Annalisa prenderà il posto di Belen nella trasmissione Stasera C’è Cattelan su Rai2, che ricomincerà nella seconda serata di martedì 26 settembre, dopo la messa in onda di Belve di Francesca Fagnani. La cantante 38enne ha pubblicato alcuni giorni fa il nuovo album E poi siamo finiti nel vortice e certamente parlerà anche di questo col conduttore Alessandro Cattelan. Il quale è dovuto subito ricorrere ai ripari, dopo il clamoroso forfait dell’argentina.

Intanto, Annalisa è stata anche un’ospite speciale della prima puntata di Amici 23 di Maria De Filippi, andata in onda domenica 24 settembre su Canale 5. Bellissimo il look scelto dalla cantante, con dei collant velati e una camicia di colore bianco oversize.