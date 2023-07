Nozze di Annalisa e Francesco Muglia, tutti i dettagli. Matrimonio in gran segreto e senza il clamore mediatico: i fan non hanno fatto altro che attendere foto e notizie. E forse qualcosa in più all’indomani dal fatidico ‘si’ è arrivata. Uno scenario incantevole per la coppia di neo-sposini che hanno scambiato la promessa di amore eterno ad Assisi, poi il proseguimento dei festeggiamenti in Liguria, a Tellaro in provincia de La Spezia. Ma qualche dettaglio in più, come si diceva in principio, è trapelato. Curiosi di scoprirli?

Annalisa ha sposato Francesco Muglia, i dettagli dopo il fatidico ‘si’. Assisi, poi la Liguria per proseguire il sogno tanto atteso, quello della celebrazione della nozze. Finalmente i fan hanno avuto modo di conoscere la cantante italiana in abito da sposa. Le foto sono state condivise sul profilo Instagram di Annalisa che ha dunque lasciato tutti i follower senza parole.

Annalisa ha sposato Francesco Muglia, i dettagli dopo il fatidico ‘si’: dal prezzo dell’abito da sposa agli invitati vip

E gli scatti di Annalisa in abito bianco non potevano che essere accompagnati anche da una dedica in nome dell’amore ovviamente. Scrive Annalisa a corredo delle immagini con sotto la data del fatidico ‘si’ proferito con Francesco Muglia il 29 giugno ad Assisi: “Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa.Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate”.

E ancora: “La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore“. Un psot più che loquace e la cantante splendida più che mai. E siamo certi che siete anche curiosi di scoprire il prezzo e marca dell’abito da sposa. Ben 7000 euro per un abito dalla grande firma, quella di Dolce & Gabbana. Insieme dal 2021 Annalisa e Francesco Muglia, manager Costa Crociere, hanno dunque costriuito fino ad oggi i tasselli di un mosaico luminosissimo, senza per questo darlo in pasto al mondo del gossip.

Riservati, innamorati e felici, Annalisa e Francesco sono pronti per lanciarsi nella scrittura di un nuovo capitolo di vita da condividere insieme. Ma prima proseguono i festeggiamenti delle nozze. In Liguria la coppia di neo-sposini farà sognare i 200 invitati, tra cui diversi vip. I nomi? In prima fila, Maria De Filippi e Rudy Zerby. Auguri agli sposi!