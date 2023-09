Mara Venier, un successo preannunciato. L’iconica conduttrice italiana regalerà al pubblico un’intervista esclusiva nel salotto televisivo di Domenica In. La notizia è stata diffusa sul portale di Davide Maggio facendo alzare nell’immediato l’asticella delle aspettative. Zia Mara avrà la possibilità che pochi hanno ottenuto fino a questo momento, quella di intervistare la splendida Belen Rodriguez che, come ormai è noto a tutti, sembra aver raggiunto nuovamente il capolinea della relazione con Stefano De Martino. Riflettori accesi dunque sul caso di gossip più chiacchierato degli ultimi tempi: davanti alle telecamere di Domenica In, la mamma di Santiago e Luna Marì proverà a vuotare il sacco sulla situazione.

Mara Venier intervisterà Belen Rodriguez a Domenica In. L’indiscrezione corre veloce tra i fan

Ormai le pagine di gossip, a tal proposito, si sono riempite delle notizie più disparate. Indiscrezioni, rumor, pettegolezzi che hanno sempre trovato in Belen un muro di silenzio, che solo ogni tanto ha deciso di rompere. Negli ultimi tempi i fan hanno potuto scoprire una Belen molto provata in viso e nel corpo. Lei stessa avrebbe ammesso di aver perso diversi chili, ma di avere la situazione sotto controllo. Insomma, come stanno realmente le cose tra Belen e Stefano?

Una verità su cui solo i diretti interessati potranno intervenire, e che zia Mara sta provando a fare emergere. Un vero ‘colpaccio’ per la trasmissione domenicale, dunque, che con Belen in studio potrà vivere l’ebbrezza e il rischio di toccare decisamente il record di ascolti. E il grande ‘si’ a Mara Venier arriva dopo il ‘no’ della modella davanti alla proposta di Alessandro Cattelan.

Infatti nelle ultime ore sempre il sito DavideMaggio.it ha annunciato in anteprima che Belen non prenderà parte alla trasmissione Stasera C’è Cattelan su Rai2, condotta appunto da Alessandro Cattelan. La sua presenza era prevista martedì 26 settembre in seconda serata, quando il programma ritornerà a tenere compagnia ai telespettatori.