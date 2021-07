La zia d’Italia ha fatto preoccupare tutti. Non è stato un periodo semplice per Mara Venier. La popolare e amata conduttrice Rai ha avuto un serio problema di salute. Quello che avrebbe dovuto essere un semplice intervento ai denti si è trasformato in un vero incubo. La semiparalisi del volto che è durata diversi giorni ha fatto temere il peggio. Poi, per fortuna, sembra che tutto sia andato per il meglio. Certo il problema non è stato risolto totalmente, ma il ritorno a Domenica In nella giornata del 20 giugno è stato un segnale positivo.

“Scusate se sono stata assente per un po’, ma sono stati giorni difficili. Volevo dirvi che io domenica però ci sarò lo stesso” aveva anticipato Mara prima della trasmissione. Che ancora una volta ha confermato di essere seguitissimo con numeri davvero importanti soprattutto per il periodo estivo. Adesso per lei è arrivata un’altra prova, un’altra sfida suggestiva. Domenica 4 luglio è infatti andato in onda il concerto per beneficenza “Una voce per Padre Pio”.

L’evento musicale, trasmesso in prima serata su Rai1, ha raccolto fondi per iniziative solidali in Italia e nei Paesi del Terzo Mondo. Anche in questa occasione Mara Venier ha mostrato a tutti di che pasta è fatta. La serata è stata infatti un successo. Come sempre la conduttrice si è destreggiata alla grande tra momenti di intrattenimento, testimonianze e canzoni con Al Bano, Romina Power, Katia Ricciarelli, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Giulia Stabile ad alternarsi sul palco.





“Una voce per Padre Pio” ha stracciato la concorrenza per quanto riguarda i dati degli ascolti tv. Mara Venier ha raggiunto con questo evento il 14% di share, con 2 milioni e 298mila telespettatori conquistati. Battuta la fiction “Masantonio” con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi alla seconda puntata su Canale 5. La serie si è fermata all’8% di share, per un totale di un milione e 323mila spettatori. Insomma Mara non si accontenta di vincere solo col suo “Domenica In”, a proposito confermatissima anche per la prossima stagione da settembre.

Così in tanti ora aspettano con trepidazione la prossima edizione di “Domenica In” nella quale sono previste delle interessanti novità. La più succulenta è quella che vedrà Mara Venier intervistare non solo vip, come di consueto, ma anche persone normali. Un modo per avvicinare ancor di più quel pubblico che ormai da anni conferma il suo rapporto speciale con la ‘signora della domenica’.