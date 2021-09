“Ma davvero è successo?”. Domenica In, il ritorno di Mara Venier finisce nel modo peggiore. Tutti sanno già

Inizia con una doccia gelata per Mara Venier la nuova stagione di Domenica In quella che, nell’intenzioni della conduttrice, potrebbe essere la sua ultima. Dopo aver raggiunto il record di Pippo Baudo di ben 13 stagioni alla guida del programma di Rai 1, nelle settimane scorse era stata proprio lei a dare la notizia suscitando, tra l’altro, la reazione dei fan non ancora disposti a dire addio a una delle figure di riferimento della televisione italiana.



Nel dettaglio Mara Venier aveva spiegato le ragioni della sua decisione. “Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In”. Già lo scorso anno si era vociferato di un addio di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice non aveva fatto mistero che avrebbe voluto lasciare la trasmissione per dedicarsi maggiormente ai suoi affetti più cari. Poi però è tornata sui suoi passi: “Quando l’ho detto ero convinta…Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara…”.



Ieri, il ritorno di Mara Venier con Domenica In non è andato secondo le previsioni. Il programma ha intrattenuto 2.174000 spettatori pari ad uno share del 14.43%, nella prima parte dalle 14.04 alle 14.56, e 1.970.000 spettatori pari ad uno share del 14.71%, nella seconda parte dalle 15.02 alle 17.06 (I Saluti di Mara: 1.595.000 – 13.07%). Dopo il TG1 (1.728.000 – 14.46%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.621.000 spettatori pari al 12.96%.







Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.381.000 spettatori con il 15.07%. Dalle 13.59 alle 16.29, la prima puntata di Amici di Maria De Filippi 21 ha raccolto 2.782.000 spettatori (19.53%). A seguire Verissimo ha interessato 1.995.000 spettatori con il 16.01%, dalle 16.29 alle 17.43, e 1.755.000 spettatori con il 13.83%, dalle 17.47 alle 18.38 nella parte denominata Verissimo Giri di Valzer.





Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha convinto 514.000 spettatori pari al 3.37%. I Campionati Mondiali di Ciclismo hanno raccolto 869.000 spettatori con il 6.48%. Shakespeare and Hathaway ha ottenuto 341.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Lucifer raccoglie 341.000 spettatori (2.36%), nel primo episodio, e 335.000 spettatori (2.47%), nel secondo episodio. Falsa partenza per Mara Venier.