“State insieme o no?”. Mara Venier, domanda a bruciapelo e imbarazzo alle stelle: gelo a Domenica In

Arisa e Vito Coppola rispondono alle domande imbarazzanti di Mara Venier. Sulla coppia, o presunta tale, di recente se ne dicono tante. Complici anche le parole che spesso i diretti interessanti rivelano sulla questione di cuore, lasciando però quel sottile velo di mistero che ancora incuriosisce non poco. Stanno o non stanno insieme? L’Italia vuol sapere ma in nome di tutti ci ha pensato zia Mara a mettere in chiaro la situazione.

Smentite poi conferme, poi di nuovo smentite. Arisa e Vito Coppola sembrano non riuscire a pronunciare quella parolina magica, eppure che i due si frequentino sembra ormai essere abbastanza chiaro. Anche le ultime dichiarazioni rilasciate dal ballerino lo confermerebbero.

Al settimanale Di Più’ Vito Coppola ha affermato: “La nostra è una forma di amore, il nostro è un rapporto profondo. Abbiamo deciso di vivere giorno per giorno, senza fare progetti. Non avrebbe senso e la differenza di età non ci spaventa, non la sentiamo proprio”. E ancora: “Io e Arisa non ci siamo persi mai di vista da quando è finito Ballando con le stelle. Abbiamo passato insieme le vacanze di Natale e abbiamo conosciuto le rispettive famiglie. Praticamente lei è venuta da me ad Eboli, mentre io sono andato a Pignola”.





Dunque le presentazioni in famiglia sembrano essere ufficiali? E anche Mara Venier non poteva che condire tutta la vicenda con domande alquanto stuzzicanti nello studio di Domenica In. “State insieme o no?”, è stata la domanda secca di zia Mara. E in evidente imbarazzo, Arisa ha tentato di rispondere senza per questo restare spiazzata.

Se da un lato Vito ha risposto: “Tra noi c’è tanto tanto tanto affetto”, dall’altro Arisa ha risposto: “Io sono fidanzata con lui, lui no…”. Per poi mettere un punto alla questione con un affettuoso abbraccio. E nel frattempo il video del momento televisivo corre veloce tra i fan.