Si continua a discutere la battuta di Pierpaolo Pretelli detta dall’ex gieffino in una intervista a Verissimo: “Me ne sono accorto subito. Qui c’è un’aria fresca, invece lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’”. Parole che hanno preso subito fuoco nello spazio dei social, al punto che la stessa Mara Venier ha replicato in prima battuta con un: “Porello!!!”. Il chiarimento di Pierpaolo Pretelli è sempre via social: “Nessuna intenzione di offendere, solo una battuta scherzosa”. E Mara Venier perdona: “Tranquillo Pierpaolo, ci vediamo presto”.

Quella che doveva essere una normale intervista di Pierpaolo Pretelli si è trasformata in un caso. L’ex velino è stato in questa stagione un volto della Rai, prima rilanciato a Tale e Quale Show e poi affidato allo spazio di Domenica In. Tuttavia quelle sue parole sono state un po’ forti ed è stato costretto a scusarsi e spiegare: “Se fosse una battuta venuta male, mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai, battuta già fatta anche ad intervista di TvTalk. Sarò sempre grato a Mara e Carlo”.





Tuttavia il risentimento nei confronti delle frasi di Pierpaolo Pretelli deve essere rimasto soprattutto in Mara Venier. La signora della domenica non deve proprio aver apprezzato l’uscita dell’ex gieffino nonostante le scuse sui social. All’apparenza sembrava tutto finito e, invece, evidentemente c’è ancora della cenere che brucia. Infatti nella puntata di Domenica In del 27 marzo, la conduttrice ha pensato bene di togliersi un sassolino. Ospite Stefano De Martino, l’assist è arrivato dalle sedute appena entrati in studio.

“Hai visto che abbiamo gli sgabelli e non più le poltrone? Qualcuno ha detto che dobbiamo svecchiare…”. Il conduttore di Stasera tutto è possibile ha subito smorzato “Ma no, non c’è bisogno”, provocando le risatine di Mara Venier, divertita dalle sue stesse provocazioni. Insomma sarà stata pure una battuta quella di Pierpaolo Pretelli, ma deve essergli uscita veramente male.

Anche perché se in un primo momento Mara Venier sembrava aver mandato giù il rospo, appena ne ha avuto occasioni ha lanciato una bordata nei confronti dell’ex velino. Sul momento in pochi hanno capito, ma poco dopo è apparso chiaro a chi si stesse riferendo. La conduttrice non sembra aver digerito la battuta fatta dall’ex gieffino a Verissimo, che è un programma concorrente del contenitore Rai della domenica pomeriggio. Tutto sembrava risolto con uno scambio di battute social, con Pretelli che, capendo la mala parata e il rischio di aver fatto un grande passo falso, aveva addirittura professato il suo amore per “zia Mara” mostrando una foto di loro incorniciata.

