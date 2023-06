Il pubblico di Temptation Island è andato in delirio per Manuel Marascio, il fidanzato di Isabella. Insieme da 3 anni e mezzo sono entrambi di Milano, ma vengono da due realtà socio economiche completamente diverse. Lui proviene da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto al centro. Manuel ha contattato la redazione di Temptation Island perché sogna un futuro con la compagna, tant’è che vorrebbe anche andare a conviverci, ma non trova un punto di incontro su dove andare. E nel corso della puntata di lunedì Isabella ha ascoltato i diversi sfoghi con gli altri fidanzati e alla fine, delusa e amareggiata, ha chiesto il falò di confronto immediato.

“Non vorrei sentirmi più inferiore a lei – ha detto Manuel alle telecamere di Temptation Island 2023 – Mi piacerebbe che mi considerasse una persona valida. Io faccio tanto per lei. Certi mesi per pagarle le cene sono rimasto senza un euro per diversi giorni. Quello che vuole lei però è talmente alto… lei dice che a Milano uno minimo deve guadagnare 6mila euro. La sua migliore amica ha un attico da un milione di euro. Io non mi posso permettere certe cose. Più le dai e più non le basta”.

Chi è e che lavoro fa Manuel Marascio di Temptation Island 2023

Parole che hanno molto emozionato il pubblico di Temptation Island 2023: “Io sono orgoglioso da dove vengo, ma lei quasi discrimina – ha continuato Manuel Marascio – Sento che non vengono accettate le persone che mi stanno attorno, che fanno parte della mia vita e fanno me. Lei non capisce alcune cose della mia famiglia e io della sua, ma la differenza è che lei mi fa pesare questa cosa qui. A me che mi frega di come si comportano a casa sua. I miei sono persone umili, terra terra”.

Il fidanzato di Isabella ha aggiunto che “questa cosa non viene accettata. Mia mamma lavora duro e si dà un sacco da fare e anche i miei fratelli lavorano. Io mi sono sempre impegnato e ho fatto molti lavori”. Ecco, ma che lavoro fa Manuel Marascio? Il 28enne di mestiere fa il tranviere a Milano, studia per diventare istruttore di scuola guida e durante il programma ha dichiarato di essersi sempre dato da fare.

Isabella che, non rendendosene conto, conferma la versione di Manu..🤦‍♀️ Questo ragazzo è un cuore di panna, io dalla sua parte, punto. #TemptationIsland pic.twitter.com/Fzr9mZ6gZx — C.🦋 (@xsempresarai) June 26, 2023

E infatti, come riporta il sito Biccy, stando al suo profilo Linkedin in passato Manuel ha lavorato come cameriere in un ristorante e per anni anche in un McDonald. Il fidanzato di Temptation Island 2023 è anche un appassionato di sport e fa parte di una squadra di calcio a 5, la Fc Tennent’s. Il pubblico del reality già lo adora e non vede l’ora di sapere se accetterà o no il confronto già chiesto da Isabella.