È la storia/non storia di questi giorni al Grande Fratello Vip. E non stiamo parlando di quello che pare stia nascendo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Nelle ultime ore i due si sono avvicinati così tanto da baciarsi. E recentemente Nicola si è sbilanciato: “Io desidero una storia importante. Sto provando dei sentimenti forti per te. Certo, non sono innamorato e non ti amo, magari in futuro. A me piaci tanto te, non è che se entra un’altra ragazza io punterò lei. Mi piaci tu come persona e non mi succedeva da tanto”.

Parole importanti che seguono i momenti di intimità e il feeling che i due vip hanno dimostrato di avere. Ma stiamo parlando di un altro rapporto che negli ultimi giorni ha raggiunto livelli di guardia. Quella tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è una storia davvero complicata. Dopo il bacio tra i due qualcosa si è interrotto e l’ex nuotatore si è allontanato. La principessa, tuttavia, non ne vuole sapere e continua a fare una corte spietata a Manuel, che però non ci sente.

Ormai la situazione è chiara, tanto che pure Alfonso Signorini è intervenuto per evitare situazioni spiacevoli. “È bello quello che tu provi – così il conduttore si è rivolto a Lulù – ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità”. Nonostante queste parole la principessa si è fatta di nuovo avanti con Manuel…





Con le lacrime agli occhi Lulù Selassiè si è avvicinata a Manuel Bortuzzo e ha chiesto un contatto fisico: “Voglio sapere se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Posso essere libera di coccolarti o di abbracciarti? Perché vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti”. La risposta di Manuel non si è fatta attendere.

Manuel Bortuzzo non ci ha girato intorno ed è stato piuttosto diretto con Lulù Selassié: “Viviamo in tranquillità, tu fai il tuo e io faccio il mio. Se accadrà qualcosa che ci farà riavvicinare ok, altrimenti bene così. Se una cosa non nasce, non nasce. Non trovo il senso di abbracciarci, soprattutto da parte mia. Ma poi non vedi che io di base non abbraccio così tante persone… Questa cosa non mi appartiene”.