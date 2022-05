Manuel Bortuzzo contro Silvia Toffanin. Si sta facendo terra bruciata uno dei protagonisti del GF Vip 6, quantomeno dal punto di vista televisivo. Qualcuno ricorderà la sua ospitata a Verissimo per parlare della fine della storia con Lulù Selassié. E di certo molti di voi sapranno che la scorsa settimana anche la giovane si è presentata nel salotto di Silvia Toffanin per parlare della stessa relazione.

Ed è qui che Manuel Bortuzzo contro Silvia Toffanin (leggi anche: la sorpresa di Pier Silvio da 20mila euro), ha compiuto un gesto molto forte. Partiamo dal presupposto che le versioni dei due ragazzi, sulla fine della loro storia d’amore, sono diametralmente opposte. Manuel ha detto che il suo stile di vita non era compatibile con quello della principessina etiope mentre Lulù ha puntato il dito contro la famiglia dell’ex compagno. Tra una intervista e l’altra era passata solo una settimana, un tempo necessario per sentire cosa si sono detti uno dell’altra. Ma cosa è successo poi? Manuel Bortuzzo contro Silvia Toffanin per un video pubblicato proprio da Verissimo, sulle sue pagine social.

Silvia Toffanin: età, altezza, peso e figli. Tutto sulla conduttrice





Manuel Bortuzzo contro Silvia Toffanin, il gesto che vale più di mille parole

Il programma tv ha postato sui propri account un video in cui vengono evidenziate le dichiarazioni più importanti di Manuel e Lulù. Un gesto che non sarebbe particolarmente piaciuto a Bortuzzo: pochi minuti dopo la pubblicazione del filmato il 23enne ha tolto il “segui” alla pagina del format di Canale 5. Si tratta di un vero e proprio sgarro Manuel Bortuzzo contro Silvia Toffanin, che più volte ha ospitato il giovane nel suo salotto.

Per il momento l’ex nuotatore a cui è stato dedicato anche un film sulla Rai, non ha detto nulla. Sembra che Manuel non voglia altro che dimenticare Lulù e tutto quello che c’è stato tra loro. Si è trattato di certo di un rapporto importante: tra i due parlava di matrimonio e figli ma in poche settimane tutto è sfumato. In queste ore Manuel Bortuzzo ha avuto anche da ridire con la Rai, non solo con Mediaset.

Consiglierei a Manuel Bortuzzo di finirla qui, chiudersi in silenzio e non apparire più…perché sta facendo una figura di merda dopo l’altra.

Altro che ripulirsi l’immagine, qui ci vuole un miracolo per ripulirlo — Ambra bruna 🧚🏻‍♀️ (@bruna_ambra) May 12, 2022

Il ragazzo infatti nei scorsi giorni ha avuto qualche maretta con Mara Venier (leggi cosa è successo). La conduttrice non l’ha voluto in studio proprio perché il giovane aveva rilasciato quella intervista a Verissimo. Insomma, non gliene va bene una a Manuel.

“Non è finita affatto”. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, l’ultima mossa della Princess