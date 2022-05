Non si fa altro che parlare da settimane dell’addio tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. E anche tantissimi personaggi che hanno ruotato attorno all’ex coppia, parliamo ovviamente degli ex concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 6’, hanno voluto dire la loro. Del nuotatore si è parlato molto negli ultimi giorni per la sua vicinanza sempre più forte all’ex Federica Pizzi, anche se pare che tra i due ci sia semplicemente un grande rapporto di amicizia e quindi non saremmo in presenza di un ritorno di fiamma.

E di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo ha parlato anche Daniela Martani, che ha aspramente criticato il nuotatore. Tra i tanti like non è passato inosservato quello di Massimiliano Rosolino, che così si è schierato contro Manuel Bortuzzo. “Questo modo di parlare, ridacchiando, di qualcuno con cui si è fatto l’amore, condiviso momenti importanti, scambiati promesse e giurato pubblicamente amore eterno fino a qualche settimana fa, lo trovo squallido e irrispettoso e restituisce un’immagine di Manuel Bortuzzo pessima”, ha scritto.





Lulù Selassié parla a Verissimo di Manuel Bortuzzo

Se Manuel Bortuzzo è anche stato ospite del Maurizio Costanzo Show e si è soffermato in diverse circostanze sulla rottura con Lulù Selassié, la principessa etiope ha voluto rilasciare solamente un’unica intervista al settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Ma ora la ragazza ha preso una decisione importante, tanto attesa dai suoi fan e anche dal pubblico in generale. Tornerà a parlare dell’ex fidanzato e fornirà sicuramente ulteriori dettagli sulla loro dolorosa e inattesa separazione.

Stando a quanto è stato possibile scoprire, Lulù Selassié sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 14 maggio di Verissimo. Quindi, al programma di Canale 5 dirà tutta la verità sull’addio con l’ex gieffino. Si è in attesa di capire se emergeranno ulteriori novità sulle ragioni della rottura. E chissà se vorrà esprimersi anche sulla famiglia di Manuel Bortuzzo, che non avrebbe particolarmente gradito la princess. Non resta che attendere la puntata per avere il quadro della situazione più chiaro.

Maurizio Costanzo ha invece detto su Lulù Selassié. Il conduttore non ha avuto parole tenere per la principessa, che è stata chiamata “come quella ragazza lì”. “Mi è parso che un reality così avesse una marcia in più, un sentimento in più, che era determinato da voi due. Non tanto da quella ragazza lì, come si chiamava?”, ha detto, chiedendo poi: “Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?” e “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella, eh?”.

