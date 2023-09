Manu e Isabella, la prima coppia ad uscire dal villaggio di Temptation Island ma non per questo meno seguita degli altri. Anzi. Sono ancora fidanzati, perché al falò di confronto finale hanno deciso di provare a risolvere le loro divergenze e a quanto pare il viaggio nei sentimenti per loro è stato importante. Ne sono infatti usciti fortificati e più uniti che mai da questa esperienza e oggi si vivono il loro amore, affrontando insieme qualsiasi difficoltà e si dicono molto innamorati l’uno dell’altra.

E dire che le premesse erano tutt’altro che rosee. Manu lamentava il fatto di sentirsi inadeguato, con poche risorse da offrire a Isabella, abituata a vivere più nell’agio rispetto a lui. Ed è subito entrato nel cuore del pubblico di Filippo Bisciglia, colpito dalla sua dolcezza e intenerito davanti a quei pianti. Lei, visti quei video, ha deciso di affrontare subito la situazione senza aspettare i 21 giorni canonici del programma.

Leggi anche: “Non sono mai stati insieme, tutto finto”. Temptation Island, choc sulla coppia più discussa





Manu e Isabella, fan increduli: “Ma è uno scherzo, vero?!”

E come detto i due ex Temptation Island hanno avuto modo di chiarirsi e ricominciare con nuove consapevolezze questa loro storia d’amore. Che a quanto pare procede alla grande. Nelle ultime ore, però, il pubblico è rimasto assai sorpreso vedendoli sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2023.

Con grande sorpresa, infatti, Manu e Isabella di Temptation Island hanno raggiunto Venezia 80 e, come spesso accade ai personaggi della tv come loro, il video del loro arrivo in passerella è diventato virale e assalito da commenti negativi. “Ma è uno scherzo, vero?”, “Ma questi dove la trovano la faccia da culo di andarci?!? Io mi vergognerei come una ladra al pensiero che chiunque li starà pensando “ma questi chi m…a so?!?!”, si legge sotto.

Manuel Marascio e la sua fidanzata Isabella Recalcati, elegantissimi, che posano davanti ai fotografi di Venezia 80 è un’immagine che non molti hanno digerito. Certamente c’è stato chi ha apprezzato, ma la maggior parte degli utenti non ha risparmiato aspre critiche. “Nn ho parole… ormai vanno tutti. Anche gli sconosciuti”, è il mood generale. Come ogni anno, ormai. Non sono infatti i primi a finire nel mirino per la partecipazione a Venezia.