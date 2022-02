Non sono giorni facili per Manila Nazzaro. Dentro e fuori dal GF Vip 6 le cose sono cambiate. Il rapporto con Katia Ricciarelli, per esempio, sembrava indissolubile ma ultimamente sta vacillando. Anche in puntata Alfonso Signorini ne ha parlato. E ha finito per sbugiardarla perché negava di aver preso accordi con le altre sulle nomination. Alla fine, dopo aver rivisto il video in questione per la seconda volta, il conduttore è sbottato.

Solo allora, infatti, Manila Nazzaro ha ammesso che in quel preciso momento si stava effettivamente parlando di Katia Ricciarelli. “Guardate, a me non me ne frega niente. Voi siete liberissime di votare chi volete, ma non prendeteci per i fondelli. Dovete fare le sante e poi…”, le parole di Signorini.

Manila Nazzaro, critiche per lo scherzo alle 2 di notte

Inoltre, poi, Manila Nazzaro più volte è stata accusata di essere pesante, di pensare solo alle pulizie della Casa e di non essere sincera e limpida nei rapporti con gli altri concorrenti. E ora è di nuovo finita nel mirino del pubblico social. È successo tutto a notte fonda, quando per uno scherzo che avrebbe pensato di organizzare ai danni di Kabir Bedi.





Intorno alle 2 di notte, si legge sul sito Funweek che riporta anche i tweet degli utenti, Manila Nazzaro avrebbe chiesto a tutte le donne della casa di andare nella stanza di Kabir Bedi a svegliarlo per chiedergli di poter usare il suo bagno. Uno “scherzo” che a molti è sembrato difficile da capire e anche poco adatto al contesto, dal momento che l’attore stava dormendo.

La classica maleducazione e indelicatezza di Manila che manda le ragazze a svegliare Kabir per fargli lo scherzo di chiedere se possono usare il suo bagno. Proprio necessario, e tanto simpatico questo scherzo. Si, non mi faccio una risata su ste cretinate. #GFvip February 16, 2022

Forse Manila Nazzaro voleva solo alleggerire le ultime tensioni, ma il risultato, almeno dai commenti sui social, non è stato quello sperato: “Manila che non ha rispetto di Kabir, un uomo di 76 anni che sta riposando, e lei lo deride organizzando scherzi alle due di notte”, si legge su Twitter. E un altro utente: “Cercava di essere simpatica e fare qualcosa in gruppo ma si rivela troppo cattiva”.