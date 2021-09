Manila Nazzaro è una concorrente del GF Vip 6. Il cast dei gipponi di Alfonso Signorini è stato ufficializzato nei giorni scorsi, anche perché il reality inizia il prossimai 13 settembre. E la Miss Italia, che è un’attrice teatrale, volto tv e conduttrice radiofonica darà sicuramente filo da torcere ai coinquilini visto che è amatissima dal pubblico.

Ha partecipato al Bagaglino, è stata inviata e poi conduttrice di Mezzogiorno in famiglia ed è apparsa anche a Quelli che è il calcio, L’anno che verra e Live – Non è la d’Urso. Insieme al suo attuale compagno Lorenzo Amoroso, poi, nel 2019 ha partecipato all’edizione Vip di Temptation Island, mentre di recente ha condotto una trasmissione radiofonica per RTL, dove prevede di tornare dopo la sua partecipazione al GF Vip 6. Alle spalle ha un matrimonio finito nel 2017 con Francesco Cozza.

Manila Nazzaro al GF Vip 6, la dedica di Lorenzo Amoroso

In quell’anno Manila Nazzaro ha incontrato Lorenzo Amoruso, dirigente sportivo ed ex calciatore che ha militato nel Bari e nella Fiorentina e con lui, dopo l’esperienza a Temptation Island Vip vuole convolare a nozze. Ma come hanno chiarito il matrimonio arriverà solo dopo il suo divorzio dall’ex marito ed ex calciatore della Reggina, papà dei suoi figli Nicolas e Francesco Pio.





Recentemente poi Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno provato ad avere un bambino ma lo hanno perso per via di complicazioni durante la gravidanza. Ora lei è pronta a una nuova avventura in tv ma già ora, una settimana prima dell’ingresso nella Casa ha dovuto separarsi dal suo amore. Che sente già la sua mancanza, come scritto in un dolcissimo post su Instagram.

“Oggi mi hanno separato dalla mia splendida dolce metà essendo lei concorrente ufficiale GFVip 2021, poiché vige il protocollo anti COVID. Nonostante sia super contento per lei per questa splendida opportunità, non posso nascondervi di essere triste poiché mi mancherà da morire”, le parole dell’ex calciatore sotto a una foto insieme alla sua Manila Nazzaro.