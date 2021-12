“Non era mai accaduto…”. Manila Nazzaro è un fiume di lacrime al GF Vip, l’emozione è troppo forte

Grande Fratello Vip 6, grandi sorprese nella casa più spiata d’Italia. La sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini continua a essere costellata di momenti indimenticabili. Tra qualche incomprensione e un chiarimento i concorrenti della casa hanno sempre l’occasione per dimostrare qualcosa in più. e la sorpresa ricevuta da Manila Nazzaro è stata una di queste.

“Quante volte al giorno pensi ai tuoi figli?”, ha domandato il padrone di casa alla gieffina, che ha così risposto: “La verità è che sono tre notti che li sogno, fino ad ora non era mai accaduto“, con queste parole Manila Nazzaro ha commentato con le lacrime agli occhi una fotografia dei suoi figli.

E l’attenzione di tutti è rimasta centrata sul rapporto che Manila ha con i propri genitori: “Mi sono sempre stati accanto, non mi hanno mai lasciato, oggi sono qui grazie a loro, senza di loro non avrei potuto”. ha spiegato senza filtri né imbarazzo. Tutto questo prima di essere la protagonista di una sorpresa.





A questo punto, la gieffina è stata esortata a dirigersi in giardino e non appena accaduto, ecco davanti a lei apparire la sua cara mamma Teresa: “Ciao amore non piangere, perché se piangi non riesco a parlarti, mi fai emozionare, sei bellissima, sono felice per te, ci manchi tantissimo, anche papà ti vede, siamo orgogliosi di te, sei la nostra bambina più bella”.

E ancora: “Francesco dopo le raccomandazioni del nonno sta avendo dei bei voti a scuola”. Manila Nazzaro non poteva che continuare a fare scendere lacrime di gioia e ha poi risposto: Dai un bacio enorme ai miei cuccioli e devi dire a loro che li penso ogni istante”. Poi un consiglio da mamma: “Lascia un po’ gli straccetti per favore! Divertiti, balla, non li voglio più vedere almeno per qualche giorno!”.