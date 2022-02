Manila Nazzaro è al GF Vip 6 da settembre. E da settembre è un po’ la regina della Casa, nel senso che è forse la concorrente che più si occupa delle pulizie. Non che abbia troppi rivali in questo, dal momento che più volte i vipponi sono stati ripresi per la scarsa igiene, il disordine e la mancanza di rispetto delle regole base della convivenza.

Nell’ultima diretta, per esempio, Alfonso Signorini ha letto un comunicato del GF Vip 6: provvedimento disciplinare per tutti. “Come sapete la vita nella Casa dovrebbe essere regolata oltre che da alcune norme anche dal semplice e basilare buon senso che, nella vostra convivenza, ultimamente sembra mancare e non poco”, ha esordito il conduttore.

Manila Nazzaro, incidente e medico nella Casa

“Sottrarsi al richiamo del GF Vip in confessionale, rifiutare di indossare i microfoni nonostante i ripetuti avvertimenti. E fumare in sauna o addirittura in Casa o in bagno. Non sono solo infrazioni del regolamento, ma evidenti mancanze di rispetto nei confronti dei vostri stessi compagni e del pubblico che vi segue costantemente 24 ore al giorno”, ha continuato Alfonso Signorini rivelando poi la decisione di dar loro un budget dimezzato per la spesa settimanale. Tornando a Manila Nazzaro, nelle ultime ore si è fatta male al GF Vip 6 proprio mentre stava lavando le stoviglie.





Nel dettaglio, Manila Nazzaro stava lavando un coltello e si è ferita a un dito. Il taglio, non proprio superficiale, ha richiesto l’intervento di un medico quindi l’ex miss Italia è “sparita” dai radar per un’ora circa, poi è tornata e raccontato dell’incidente agli altri: “Mi sono tagliata con un coltello ed è arrivata la dottoressa a farmi la medicazione. Ho avuto un incidente. Lavando un coltello mi sono fatta una ferita brutta, bella profonda. Sì non era un taglietto, era bello evidente. Ho subito capito che non era una cosa leggera ed è dovuta venire una dottoressa a visitarmi e medicarmi”.

Manila stamattina: "mi sono tagliata lavando il coltello, niente piatti per 10 giorni"

Manila adesso: ha lavato i piatti e sta passando la scopa.

Vabbè. #gfvip #fuorimanila February 4, 2022

“Ora ragazzi non posso lavare i piatti perché ho la ferita e non sono arrivati dei guanti abbastanza larghi quindi mi fermo. Esatto non ci sono quelli taglia M, allora non tocco i piatti, visto come sto messa con la mano”, ha aggiunto Manila Nazzaro che però, evidentemente, non ha resistito. Poche ore dopo, come fatto notare anche su Twitter, la gieffina è tornata i cucina per lavare i piatti.