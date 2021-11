“Oggi ho bisogno del vostro abbraccio”. GF Vip, Manila Nazzaro in lacrime: rattrista tutti nella Casa

Sono state ore difficili per Manila Nazzaro all’interno del GF Vip. Durante la giornata del 16 novembre, l’ex Miss Italia ha avuto un piccolo crollo. Tuttavia la donna è stata sostenuta (non poco) da Aldo Montano con il quale si è confidata e poi Carmen Di Pietro e Katia Ricciarelli. È venuto a galla, il terribile momento di Manila, quello dell’aborto. Come qualcuno forse ricorderà, un anno fa la Nazzaro ha avuto un aborto spontaneo e a pensarci è stata malissima. Poco dopo Manila è andata a parlare per sfogarsi un po’ con Aldo Montano.

“Sono un po’ giù – ha raccontato Manila Nazzaro – sono delle giornate un po’ così. Perché ieri pensavo che un anno fa oggi mi diagnosticarono l’interruzione della gravidanza e poi mi hanno ricoverato una settimana dopo. Mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia terribile, anche per Lorenzo, pure lui non stava affatto bene. Lui giocò tutto il giorno alla play station, per distrarsi, come a dire ‘non voglio pensare a niente’. Io invece ero chiusa in un’altra stanza e tutti che mi dicevano ‘mi spiace, mi spiace’ e mi toccavano la pancia”.

Poi ancora Manila Nazzaro: “Io non lo sentivo che non c’era, io sentivo che c’era. Ero di oltre tre mesi. Era impossibile per me, non riuscivo a capire. Stamani mi sono svegliata e ho detto ‘non ci devo pensare oggi’. A distanza di un anno mi ritrovo qui, quando io pensavo che sarei diventata nuovamente madre. Sai che non si trattava soltanto di un figlio, ma di una ripartenza per la mia vita e invece non è andata come volevamo.





“Ovviamente poi lo accetti e impari a conviverci, però oggi sto così e ora devo focalizzarmi su quello che ho di bello. Ho la salute e i bambini felici – dice Manila Nazzaro – Sto così perché un anno fa feci l’ecografia. Sai poi cosa è successo dopo quel momento. Stamani è come se mi avessero bussato dicendomi ‘ti ricordi cosa è accaduto l’anno scorso?’”.

Non ci poteva essere risposta più giusta a quell’uscita infelice di Signorini di ieri sera se non questo!

E parlando con Carmen Di Pietro, Manila Nazzaro racconta: “Non è che sono anziana e non posso riprovarci, ma è quello che ho subito in generale. Adesso il pensiero c’è e il cuore ricorda. Niente, oggi è una giornata un po’ così, di pensieri e ricorrenze. Katia a me basta anche questo tuo abbraccio per stare meglio credimi”.