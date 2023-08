Fabio Fazio, il pubblico non aspetta altro che torni in onda con Che tempo che fa. Non più su Rai3, com’è noto, ma su Discovery. Nel frattempo però una buona notizia: il conduttore ha annunciato con un video di essere tornato in possesso di tutti i profili legati al programma, anche se gli oltre 4 milioni di follower sono spariti e si dovrà ripartire da zero. “Benvenuti a tutti, ben ritrovati sui nostri social di Che Tempo Che Fa”, ha fatto sapere. “È una grande notizia e e sono molto contento: finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social”.

“Mi dicono dei finti giovani che dovete fare il ‘refollowing’, quindi anche se ci seguivate dovete seguirci come se fosse la prima volta – continua nel video – Detto questo sono molto contento di riaprire il dialogo con voi. Purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima, né i contenuti, ciò non giova a nessuno. Vediamo nei mesi prossimi come si evolve la vicenda”. Vicenda che abbiamo raccontato anche nell’articolo che trovate qui sotto. Nelle ultime ore Fabio Fazio è tornato sui social ma per via di una notizia dolorosa.

Fabio Fazio in lutto: “Mancherai tantissimo”

La notizia è arrivata da Brescia: è morto Idris Sanneh, il giornalista diventato noto al pubblico televisivo con la partecipazione a Quelli che il calcio. Era ricoverato in ospedale da diverse settimane e si è spento venerdì 4 agosto 2023 all’età di 72 anni. Fabio Fazio è stato tra i primi a dargli un ultimo saluto.

“Caro Idris, quanti ricordi e quante risate. Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo”. Con questo messaggio su Twitter Fabio Fazio saluta Idris Sanneh che ha condiviso con lui gli anni a Quelli che il calcio. Su Instagram le stesse parole accompagnate da una bella foto insieme.

Anche Marino Bartoletti ha dedicato un lungo post su Facebook all’amico e collega Idris Sanneh. E tra i tanti, anche Simona Ventura: “Quando arrivai tanti anni fa a Quelli che il calcio eri l’istituzione assoluta. Il rispetto e l’amicizia non sono mai mancate. Ciao fratello”.