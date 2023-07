Fabio Fazio, ma anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback traslocano dalla Rai a Discovery. Precisamente sul Canale Nove, dove andrà sempre in onda Che Tempo Che Fa. E hanno già presentato il ‘nuovo’ programma che a quanto pare, rete a parte, manterrà il format di sempre. Format più che vincente, tanto che oltre ai grandi numeri sul fronte ascolti, nella classifica di Sensemakers per Primaonline.it Che tempo che fa è stata la trasmissione più social della tv italiana, prima in assoluto per numero di follower e interazioni.

“Che Tempo Che Fa chiude su Rai3 con la media stagionale di 2,4 milioni di telespettatori e il 12%, cinque punti di share sopra la media di rete. Con 55 milioni di interazioni e 400 milioni di views, si conferma come il programma Rai più social e, in più occasioni, in assoluto della tv. Grazie”, il post pubblicato alla fine di questa stagione con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback in foto.

Leggi anche: “Brutte cose, non doveva farlo”. Federica Sciarelli stronca Fabio Fazio dopo l’addio di lui alla Rai





Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, cosa è successo dopo il passaggio a Discovery

Tanto per citare qualche numero, la trasmissione in onda su Rai3 fino a poche settimane fa su Instagram era seguita da quasi 600mila follower. Su Facebook si contano 2 milioni di seguaci e su Twitter c’è un seguito pari a 560mila persone. Una marea di utenti che però, con il passaggio della squadra di lavoro di Che Tempo che Fa a Discovery, è ‘passata in eredità’ alla stessa Rai.

Non è infatti sfuggito che nelle scorse ore l’immagine del profilo delle pagine del programma di approfondimento giornalistico e di spettacolo sia stata sostituita da un semplice logo Rai. Non solo, anche le bio, su Twitter e Instagram, sono state modificate.

“Archivio del programma Rai stagioni 2020/2023”, si legge. Come a dire che che quegli spazi digitali resteranno in mano a chi li autorizzati. Naturalmente la faccenda non è passata inosservata e c’è chi ci ha voluto vedere una piccola vendetta contro Fabio Fazio & Co. Qualcuno suggerisce anche al conduttore, opportunamente taggato nel commento, di creare presto “un account NOVE del programma che ti seguiamo”.